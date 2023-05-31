2022 KPSS 55 puanla personel alımı başladı! Kamu kurumlarında dolgun maaşlı iş fırsatı!







55 PUAN YETİYOR: KPSS PUANI OLUP MEMUR OLMAK İSTEYENLERE DUYURULDU!







BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR;

İşsizliğin önüne geçmek adına bir çok kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…Kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok vatandaş, memur alımı hakkında bilgi almak istiyor. 55 KPSS puanı olanlara müjde. Açıklanan kadrolara göre memur alımı yapılacak. Burdur ili Tefenni ilçesinde itfaiyeci alımı yapılıyor. Bu koşullar altında yapılan duyuruda adayda hedeflenmesi gereken şartlar açıklandı. Bu nedenle adayların en az 55 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. 6 Temmuz 2023 - 10 Temmuz 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (çalışma günlerinde 08:30 ile 17:30 saatleri arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur)Yazı işleri müdürlüklerine başvurulabilir.İlan edilen unvan için lisansüstü eğitim şartlarını yerine getirmek ve bu eğitimde alınacak unvan için öngörülen puan üzerinden 2022 Kamu Hizmeti Seçme Sınavında (KPSS) öngörülen asgari KPSS puanını elde etmek. Daha önce görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin ve manevi nedenlerle ihraç edilmemiş olmaları gerekir. 657 Sayılı Kanun Bölüm 48(A)'da belirtilen koşullar altında ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği Bölüm 15/A'da belirtilen özel koşullar altında yangınla mücadele için başvurabileceksiniz. Vücut ağırlığı aç karnına ve çıplak ayakla ölçülmeli, tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılır. Sınav tarih de 30 yaşını doldurmuş olmak. Kapalı odalar, kapalı alanlar veya yükseklik fobileri olmadıkça, itfaiyenin çalışma koşulları için sağlıklı olmalıdırlar. 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu hükümlerine göre tablonun Nitelikler bölümünde belirtilen en az (C) kategorisi sürücü belgesine sahip olmak.