2022 KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?







KPSS DHBT SINAV NE ZAMAN?

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?







KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DHBT TESTİ KAÇ DAKİKA?

DHBT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavı giriş belgesi sınavı hız kazandı. KPSS DHBT sınavına giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime sunulacağı düşünülüyor. KPSS DHBT sınavı hangi tarihte? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylarKPSS Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi 27 Kasım 2022 Pazar günü ülke çapında yapılacaktır.KPSS DHBT Sınavı Giriş Belgeleri Henüz Çıkmadı.Söz konusu sınavın sonuçları 16.12.2022 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar AİS ÖSYM tarafından sorgulanır. AİS ÖSYM öğrencileri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparlar.Din hizmeti sınavı 10.15'te başlar. Sınav 40 sorudan oluşur ve 60 dakika sürer.Tüm yerleştirme testleri mevcuttur. Mezunlar, lisans öğrencileri ve öğrenciler kendi seviyelerinde sınava girebilirler. 2 yıl geçerli olan DHBT sınav puanı ile lise, önlisans ve lisans adayı olanlar da bu aşamada sınava girebilmekte ancak mezun olduktan sonra ilana başvuruda bulunabilmekte ve seçim yapabilmektedir.