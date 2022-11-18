EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 21:30

2022 KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Kuran kursu eğitmenliği, imam-hatip ve müezzinlik kadrosundaki pozisyonlar için gerekli olan bir sınavdır. ÖSYM’nin düzenlediği DHBT sınavı başvuruları 17 Ekim'de sona erdi. Adaylar, sınav tarihinden hemen önce DHBT Sınav Giriş belgesini aramaya başladı. DHBT sınavı açıklandı mı? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlamış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
18 Kasım 2022 - 21:30
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2022 KPSS DHBT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?


ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS DHBT sınavı giriş belgesi sınavı hız kazandı. KPSS DHBT sınavına giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime sunulacağı düşünülüyor. KPSS DHBT sınavı hangi tarihte? 2022 KPSS DHBT sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar

KPSS DHBT SINAV NE ZAMAN?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgi Testi 27 Kasım 2022 Pazar günü ülke çapında yapılacaktır.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?



KPSS DHBT Sınavı Giriş Belgeleri Henüz Çıkmadı.

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Söz konusu sınavın sonuçları 16.12.2022 tarihinde açıklanacaktır. Sonuçlar AİS ÖSYM tarafından sorgulanır. AİS ÖSYM öğrencileri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparlar.

DHBT TESTİ KAÇ DAKİKA?

Din hizmeti sınavı 10.15'te başlar. Sınav 40 sorudan oluşur ve 60 dakika sürer.

DHBT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Tüm yerleştirme testleri mevcuttur. Mezunlar, lisans öğrencileri ve öğrenciler kendi seviyelerinde sınava girebilirler. 2 yıl geçerli olan DHBT sınav puanı ile lise, önlisans ve lisans adayı olanlar da bu aşamada sınava girebilmekte ancak mezun olduktan sonra ilana başvuruda bulunabilmekte ve seçim yapabilmektedir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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