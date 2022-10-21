18 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yeterlik-Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları, 24 ve 25 Eylül'de yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve 2 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Üniversite Öğretim Alan Bilgisi (ÖABT) Testi ÖSYM web sitesinde yayınlandı. Bilindiği üzere 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavı, soruların bir yayınevi deneme sınavına benzemesi nedeniyle iptal edilmşti. Ayrıca, KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT de ileri bir tarihe ertelenmişti.
EĞİTİM
21 Ekim 2022 - 13:06
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
ÖSYM duyurusu ile birlikte Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları da açıklandı. 18 Eylül tarihinde başlatılan KPSS oturumları sonrası sınava giren adayların heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarını resmi ÖSYM Sonuç Sorgu sayfasından görebilecekler.
EĞİTİM
21 Ekim 2022 - 13:06
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