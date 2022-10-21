EĞİTİM
21 Ekim 2022 - 13:06

2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası

ÖSYM duyurusu ile birlikte Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları da açıklandı. 18 Eylül tarihinde başlatılan KPSS oturumları sonrası sınava giren adayların heyecanlı bekleyişleri sona erdi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarını resmi ÖSYM Sonuç Sorgu sayfasından görebilecekler.

EĞİTİM
21 Ekim 2022 - 13:06
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2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası


18 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yeterlik-Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları, 24 ve 25 Eylül'de yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve 2 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Üniversite Öğretim Alan Bilgisi (ÖABT) Testi ÖSYM web sitesinde yayınlandı.

Bilindiği üzere 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavı, soruların bir yayınevi deneme sınavına benzemesi nedeniyle iptal edilmşti. Ayrıca, KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT de ileri bir tarihe ertelenmişti.



kpss sonuçları açıklandı

KPSS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA SAYFASI

Bir milyonu aşkın başvuru sahibinin başvurduğu KPSS lisans dönemlerinin sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, girdikleri KPSS sınavının sonuçlarını, kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunun yöntemine göre online olarak tercih yapabilecekler.

KPSS SONUÇ SORGULAMA NASL YAPILIR?

Adaylar KPSS sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifre ile T.C'ye; ÖSYM web sitesinden öğrenebilirler.

Söz konusu işleme ise 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden giriş yapıldıktan sonra "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" sayfası üzerinden erişilebilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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