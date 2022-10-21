2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası













KPSS SONUÇLARI 2022 SORGULAMA SAYFASI

KPSS SONUÇ SORGULAMA NASL YAPILIR?

18 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yeterlik-Kültür ve Eğitim Bilimleri sonuçları, 24 ve 25 Eylül'de yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve 2 Ekim'de gerçekleştirilen KPSS Üniversite Öğretim Alan Bilgisi (ÖABT) Testi ÖSYM web sitesinde yayınlandı. Bilindiği üzere 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen KPSS sınavı, soruların bir yayınevi deneme sınavına benzemesi nedeniyle iptal edilmşti. Ayrıca, KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT de ileri bir tarihe ertelenmişti.Bir milyonu aşkın başvuru sahibinin başvurduğu KPSS lisans dönemlerinin sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, girdikleri KPSS sınavının sonuçlarını, kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi' internet adresi üzerinden ya da mobil uygulamalarından öğrenebilirler. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunun yöntemine göre online olarak tercih yapabilecekler.Adaylar KPSS sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifre ile T.C'ye; ÖSYM web sitesinden öğrenebilirler. Söz konusu işleme ise '' adresinden giriş yapıldıktan sonra "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" sayfası üzerinden erişilebilir.