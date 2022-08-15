2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!

3 Ağustos tarihinde başlatılan KPSS- Ön Lisans başvurularının 15 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğine dair bir açıklama yayınlayan ÖSYM, başvuru tarihi ile ilgili süre değişikliğine gidildiğini açıkladı. Başvuruların 15 Ağustos tarihine kadar bitmesi ile ilgili karar değişikliğine giden ÖSYM, yeni tarih ile ilgili alınan kararu resmi sitesi üzerinden son dakika olarak kamuoyuna duyurdu.
"2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 16 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldı"ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada 3 Ağostos 2022 tarihinde başlatılan 2022-KPSS Ön Lisans başvurularının alınan karar gereği 16 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldığı ve başvuruların aynı gün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.
Bu açıklamanın hemen ardından KPSS Ön Lisans sınavına girecek olan adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ortaöğretim KPSS başvurusunu yapabilecekler. ÖSYM'nin sınav takviminde ise KPSS önlisans oturumunun 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor.