EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 20:13

2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!

ÖSYM tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günlerinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Yapılan değişiklikte ise daha öncesinde 15 Ağustos tarihine kadar alınan başvuruların, 16 Ağustos 2022 saat 23.59'a kadar süreceği bildirildi.

EĞİTİM
15 Ağustos 2022 - 20:13
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2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri uzatıldı!


3 Ağustos tarihinde başlatılan KPSS- Ön Lisans başvurularının 15 Ağustos 2022 tarihinde sona ereceğine dair bir açıklama yayınlayan ÖSYM, başvuru tarihi ile ilgili süre değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Başvuruların 15 Ağustos tarihine kadar bitmesi ile ilgili karar değişikliğine giden ÖSYM, yeni tarih ile ilgili alınan kararu resmi sitesi üzerinden son dakika olarak kamuoyuna duyurdu.



2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi

"2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi 16 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldı"

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada 3 Ağostos 2022 tarihinde başlatılan 2022-KPSS Ön Lisans başvurularının alınan karar gereği 16 Ağustos 2022'ye kadar uzatıldığı ve başvuruların aynı gün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihi

Bu açıklamanın hemen ardından KPSS Ön Lisans sınavına girecek olan adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ortaöğretim KPSS başvurusunu yapabilecekler. ÖSYM'nin sınav takviminde ise KPSS önlisans oturumunun 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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