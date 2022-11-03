2022 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercihler başladı mı? KPSS 2022 Ön lisans taban puanlar







KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?







KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLAR AÇILANDI MI?

9 Ekim'de gerçekleşen KPSS ön lisans sınavının sonuçları bu sabah açıklanırken puanlarını gören adaylar taban puan araştırmasına başladı. KPSS Ön lisans tercihleri başladı mı? KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizdeKPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler tercihlere çevrildi. KPSS ön lisans tercihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih bulunmamaktadır. KPSS ön lisans tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercihlerde başlayacaktır.Henüz tercih kılavuzu yayınlanmadı. Milyonlarca adayın merakla beklediği tercih kılavuzu önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. 2021 KPSS ön lisans tercih kılavuzuna https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/KPSS/TERCIH2/tablo2-22122021.pdf bu adresten ulaşabilirsiniz.KPSS ön lisans taban puanlar henüz açıklanmadı. ÖSYM sonuçları açıklamasının ardından tercih kılavuzunu erişime açtı. Bununla beraber puanlar da belli olacaktır. KPSS ön lisans taban puanları öğrenmek isteyenler https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/KPSS/TERCIH1/minmaxonlisans_20072022.pdf bu adres üzerinden ulaşabilir.