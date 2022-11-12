EĞİTİM
12 Kasım 2022 - 18:05

2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı

2022 KPSS Önlisans branş sıralamaları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan yeni duyuruda KPSS Önlisans branş sıralamalarının açıklandığı belirtildi. İşte, 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması...

EĞİTİM
12 Kasım 2022 - 18:05
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2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı


9 Ekim tarihinde düzenlenen KPSS Önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı. Adayların heyecanla beklediği KPSS Önlisans branş sıralamaları ise bugün belli oldu.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?




 kpss önlisans branş sıralamasıBRANŞ SIRALAMASI NE OLUYOR?

Branş sıralamasının, yerleştirme işlemini herhangi bir etkisi yoktur. Branş sıralaması, adayları bilgilendirmek için oluşturulan, kendileriyle aynı alanda sınava katılan diğer adaylara karşı kendi başarı durumlarını değerlendirmelerini sağlayan bir hizmettir. Adayların, branş sıralamasını bu hususları dikkate alarak incelemesi gerekiyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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