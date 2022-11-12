2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı







KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİYOR?







9 Ekim tarihinde düzenlenen KPSS Önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı. Adayların heyecanla beklediği KPSS Önlisans branş sıralamaları ise bugün belli oldu.Branş sıralamasının, yerleştirme işlemini herhangi bir etkisi yoktur. Branş sıralaması, adayları bilgilendirmek için oluşturulan, kendileriyle aynı alanda sınava katılan diğer adaylara karşı kendi başarı durumlarını değerlendirmelerini sağlayan bir hizmettir. Adayların, branş sıralamasını bu hususları dikkate alarak incelemesi gerekiyor.