EĞİTİM
24 Kasım 2022 - 11:39

2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! ÖSYM-KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ve soru-cevap kitapçığı sorgulama ekranı

KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin son dakika duyurusu, sınava giren adayları harekete geçirdi. İşte KPSS ortaöğretim sonuçlarını sorgulamanın en kolay yolu haberimizin detayında...

EĞİTİM
24 Kasım 2022 - 11:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! ÖSYM-KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ve soru-cevap kitapçığı sorgulama ekranı


KPSS ortaokul düzeyinde gerçeklleştirilen sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Kasım'da düzenlenen KPSS ortaokul sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasına ilişkin ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. KPSS ortaokul sınav sonuç sorgulama ekranı sınava giren adayları tarafından araştırılmaya başlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı

1 Eylül'de ortaöğretim için KPSS sınavı başvurularını alınmaya başlandı. 13 Eylül'e kadar süren ortaöğretim için KPSS sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirildi. KPSS Ortaokulu sonuçları bugün açıklandı.



Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilirler. Kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU VE CEVAPLARI DA YAYIMLANDI

2022-KPSS ortaokulu için adayların 6 Kasım 2022 tarihinde optik okuyucularına yine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi için kimlik numaranız ve giriş şifreniz ile giriş yapabilir, sınavda kullanılan cevap kağıtlarının fotoğraflarını, puanlarını, optik okuyucu tarafından okunan cevapları görüntüleyebilir ve doğru cevaplar ekranını ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde 30 indirimli olacak!
24 Kasım öncesi öğretmenlere müjde! Bakan Özer açıkladı: Yüzde 30 indirimli olacak!
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..
MEB'in kritik kararı bugün onaylandı! Öğretmenlere bugünden itibaren yüzde 30 indirim! 6,7,8. sınıf öğrencilerine LGS soru kitapçığı..
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın
Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencileri sevindirmeye devam ediyor! Eğitim destek ödeme tutarları arttı! Başvuruları kaçırmayın
İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek
İlkokul, lise, üniversite öğrencileri başvuru için son saatler! Başvurana 8 ay boyunca 600 TL burs ödenecek
İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?
İşte Dünya'nın en iyi 10 üniversitesi! Listede kimler var?
Son Haberler
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri...
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
Evinde interneti olanlar! Faturanızda sürprizle karşılaşmamak için hemen yapın: Aralık'ta zam geliyor!
Evinde interneti olanlar! Faturanızda sürprizle karşılaşmamak için...
2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı, A'dan Z'ye indirim kapıda!
2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı,...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi:...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük...
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara...
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!
Bronşit, öksürük ve balgam sökmeye tek çözüm: Günde iki kez alın, hastalıktan eser kalmayacak!
Bronşit, öksürük ve balgam sökmeye tek çözüm: Günde iki kez alın,...
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini 5 dakikada noktaladı!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran pozlar!
Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran...