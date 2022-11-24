2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! ÖSYM-KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ve soru-cevap kitapçığı sorgulama ekranı







KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?











KPSS ortaokul düzeyinde gerçeklleştirilen sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Kasım'da düzenlenen KPSS ortaokul sınavlarının ardından sonuçların açıklanmasına ilişkin ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. KPSS ortaokul sınav sonuç sorgulama ekranı sınava giren adayları tarafından araştırılmaya başlandı.1 Eylül'de ortaöğretim için KPSS sınavı başvurularını alınmaya başlandı. 13 Eylül'e kadar süren ortaöğretim için KPSS sınavı 6 Kasım'da gerçekleştirildi. KPSS Ortaokulu sonuçları bugün açıklandı.Adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için ÖSYM’ninadresini kullanabilirler. Kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapıldıktan sonra 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz.ANDI 2022-KPSS ortaokulu için adayların 6 Kasım 2022 tarihinde optik okuyucularına yine ÖSYM'ninadresinden erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM’ninadresi için kimlik numaranız ve giriş şifreniz ile giriş yapabilir, sınavda kullanılan cevap kağıtlarının fotoğraflarını, puanlarını, optik okuyucu tarafından okunan cevapları görüntüleyebilir ve doğru cevaplar ekranını ulaşabilirsiniz.