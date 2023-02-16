2022 KPSS puanı olanlar dikkat! Maliye Bakanlığı 350 memur alımı yapacak: Başvuru şartları açıklandı







MALİYE BAKANLIĞI 350 MEMUR ALIMI SÜRESİ UZATILDI ( VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI )







HMB tarafından düzenlenen memur alımı süreci, 350 vergi müfettiş yardımcılığı pozisyonu için uzatıldı. Başvuru süresi Mart ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Adaylar bu pozisyon için belirtilen sürede başvuru yapma hakkına sahiptir.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı için 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Başvuru süresi, deprem sebebiyle Mart ayı sonuna kadar uzatıldı. Bakanlık, 18-19 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın tarihini internet sitesinde daha sonra duyuracak. Başvuru süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.30'da sona erecek.Yazılı sınav tarihi, Bakanlığımız internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.HMB'nin Memur alımı için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile ilgili şartlar aranacaktır. Ayrıca, Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adayların 2021 ya da 2022 yılında yapılan KPSS'den en az 80 puan ve üzerinde almış olması gerekmektedir. Adayların 01 Ocak 2023 tarihine kadar 35 yaşını doldurmamış olması ve en az 4 yıllık bir üniversitenin Hukuk, Siyasi Bilgiler, İşletme, İktisadi veya İdari Bilimler fakültelerinden mezun olması gerekmektedir.