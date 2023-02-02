KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 16:00

2022 KPSS puanı olanlara müjde! Kamu Denetçiliğine yüksek maaşlı personel alınacak! İşte şartlar

İş arayan vatandaşlar için devlet kurumlarından sık sık müjde geliyor. Peki TBMM sözleşmeli personel alım şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 16:00
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2022 KPSS puanı olanlara müjde! Kamu Denetçiliğine yüksek maaşlı personel alınacak! İşte şartlar
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KPSS puanı olan ve iş arayan vatandaşlar için bir müjde de TBMM tarafından verildi. Peki TBMM iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TBMM PERSONEL ALIMI

TBMM yayınlanan ilana göre 1 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 3 yazılım geliştirme uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı ve 1 sistem uzmanı alımı yapacak. TBMM kamu denetçiliği kurumu bilişim personel alımı için başvuru yapacak adayların 657 sayılı kanunun 48. maddesinde yer alan şartları taşıması isteniyor. Aynı zamanda 2022 senesinde yapılan KPSS lisans puan türünden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru yapmak için mezun olunan lisans programlarının başvuru yapılacak pozisyon ile ilgili olması gerekiyor. Aynı zamanda mesleki niteliklerin de sağlanması gerekiyor. KPSS puanı olmayan adayların en az 70 puan alması gerekiyor. Ancak KPSS puanı olan adaylar yüzde 70 KPSS, yüzde 30 YDS ile değerlendirilirken YDS puanı olmayan adaylar yüzde 70 KPSS, yüzde 0 YDS olarak değerlendirilecek.



TBMM Personel Alımı

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI

TBMM personel alımına başvuru yapmak için tarihler 1 Şubat 2023 ve 15 Şubat 2023 olarak belirlendi. TBMM personel alımına başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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