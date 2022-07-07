YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 13:42

2022 Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı bayram mesajları

Kurban Bayramına az bir zaman kala insanlar sevdiklerine ve yakınlarına gönderecekleri bayram mesajlarını düşünmeye başladı. Sevdiklerinin bayramını anlamlı mesajlar atarak kutlamak isteyenler, 2022 Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı bayram mesajları…

YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 13:42
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2022 Kurban Bayramı mesajları! En güzel ve anlamlı bayram mesajları


Müslüman alemi 8 Temmuz 2022 tarihinde Kurban Bayramı’nı kutlayacak. Bayram namazı ile birlikte milyonlara inanan kurbanlarını keserek bayram vazifelerini yerine getirecek. Bununla birlikte insanlar sevdiklerini arayarak ya da mesaj atarak bayramlarını kutlayacak. 

Bayramda sevdiklerine en güzel ve en anlamlı bayram mesajını atmak isteyenler ise şimdiden araştırmalarına başladı. 2022 Kurban Bayramı anlamlı mesajları, arama motorlarında en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İşte Kurban Bayramında sevdiklerinize ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz anlamlı bayram mesajları…



Kurban bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları

*Kurban Bayramını, sevdiklerinizle beraber sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlara vesile olsun...

*Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar...

*Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...

*Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban bayramı mesajları1

*Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

*Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

*Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

*Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kurban bayramı mesajları2

*Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun.

*Kalpler sevgiyi paylaşmak, insanlar da yalnızlığı paylaşmak için vardır. Bu bayramı tüm sevdikleriniz ile bir arada mutluluk içinde, ağız tadıyla geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Kurban bayramı mesajları3

*Heyecan ve özlemle beklenen Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

*Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram'ınız mübarek olsun.

*Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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