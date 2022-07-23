2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği

Masterchef Dali Düzel kimdir?

TV 8'in sevilen programı Masterchef yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Yeni sezonunda birbirinden yetenekli, yemeklerine güvenen yarışmacılar hünerlerini sergilemektedir. Masterchef'te bu sezon katılan yarışmacılar merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bunlardan biri de Dali Düzel'dir. Vatandaş, Dali Düzel'in kim olduğunu, hayatını merak etmektedir.Asıl adı Durmuş Ali olan Dali Düzel 26 yaşındadır. Dali Düzel'in memleketi Karaman'dır.Restoranda alakart mutfakta çalışmaktadır. Masterchef yarışmasında 2.turu da geçerek 3.tura yükselmeye başardı.