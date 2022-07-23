TV 8'in sevilen programı Masterchef yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Yeni sezonunda birbirinden yetenekli, yemeklerine güvenen yarışmacılar hünerlerini sergilemektedir. Masterchef'te bu sezon katılan yarışmacılar merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bunlardan biri de Dali Düzel'dir. Vatandaş, Dali Düzel'in kim olduğunu, hayatını merak etmektedir.
TV Programları
23 Temmuz 2022 - 12:20
2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği
Yoğun bir ilgi ile izlenilen Masterchef yarışması yeni sezonunda TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma programında yarışmacıların kim oldukları merak edilmektedir. Masterchef Dali Düzel kimdir? İşte ayrıntılar.
TV Programları
23 Temmuz 2022 - 12:20