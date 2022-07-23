TV Programları
23 Temmuz 2022 - 12:20

2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği

Yoğun bir ilgi ile izlenilen Masterchef yarışması yeni sezonunda TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışma programında yarışmacıların kim oldukları merak edilmektedir. Masterchef Dali Düzel kimdir? İşte ayrıntılar.

TV Programları
23 Temmuz 2022 - 12:20
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2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği
TV 8'in sevilen programı Masterchef yeni sezonu ile ekranlara gelmeye başladı. Yeni sezonunda birbirinden yetenekli, yemeklerine güvenen yarışmacılar hünerlerini sergilemektedir. Masterchef'te bu sezon katılan yarışmacılar merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bunlardan biri de Dali Düzel'dir. Vatandaş, Dali Düzel'in kim olduğunu, hayatını merak etmektedir.

dali düzel

Masterchef Dali Düzel kimdir?

Asıl adı Durmuş Ali olan Dali Düzel 26 yaşındadır. Dali Düzel'in memleketi Karaman'dır.Restoranda alakart mutfakta çalışmaktadır. Masterchef yarışmasında 2.turu da geçerek 3.tura yükselmeye başardı. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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