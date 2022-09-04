2022 MEB bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? MEB bursluluk sınavı puanı hesaplama formülü!

2022 MEB Bursluluk Sınavı Ne Zaman Açıklanacak?







Bursluluk Sınavı Ne Zaman Açıklanacak?







Bursluluk Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2022 yılında gerçekleştirilen Bursluluk sınavı sona ermiş bulunuyor. Sınavın bitmesinin ardından sınavdan çıkan öğrenciler ve aileleri sınavın nasıl hesaplanacağını ve bununla beraber sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya koyuldu. Öğrenciler yaptıkları netlere göre kaç puan alacaklarını ve burs kazanmak için gerekli puanın ne olduğunu araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Bursluluk Sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava giren öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan puan hesaplamasına dair açıklama geldi. İşte Bursluluk sınavı puan hesaplama formülü: a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır. ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.