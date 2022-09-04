EĞİTİM
04 Eylül 2022 - 17:52

2022 MEB bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? MEB bursluluk sınavı puanı hesaplama formülü!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavının puan hesaplamasının nasıl yapıldığı öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan beklenen haber geldi. 2022 MEB Bursluluk Sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 MEB Bursluluk Sınavı puan hesaplama formülü ne? 2022 MEB Bursluluk Sınavı puan hesaplaması nereden yapılır? İşte 2022 Bursluluk sınavı puan hesaplama formülü…

EĞİTİM
04 Eylül 2022 - 17:52
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2022 MEB bursluluk sınavı puanı nasıl hesaplanır? MEB bursluluk sınavı puanı hesaplama formülü!

2022 MEB Bursluluk Sınavı Ne Zaman Açıklanacak?



2022 yılında gerçekleştirilen Bursluluk sınavı sona ermiş bulunuyor. Sınavın bitmesinin ardından sınavdan çıkan öğrenciler ve aileleri sınavın nasıl hesaplanacağını ve bununla beraber sınav sonucunun ne zaman açıklanacağını araştırmaya koyuldu. Öğrenciler yaptıkları netlere göre kaç puan alacaklarını ve burs kazanmak için gerekli puanın ne olduğunu araştırıyor.

Bursluluk Sınavı Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Bursluluk Sınavı sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.



MEB Bursluluk Puanı Hesaplama

Bursluluk Sınavı Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava giren öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan puan hesaplamasına dair açıklama geldi. İşte Bursluluk sınavı puan hesaplama formülü:

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları

belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli

cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan

hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin

ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart

sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma

kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a

getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak

her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP)

bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi

sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak

suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline

karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin

yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları

değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bursluluk Puan Hesaplama

 

MEB Bursluluk Puanı Hesaplama

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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