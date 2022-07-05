EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 23:25

2022 MEB lise nakilleri ne zaman başlayacak, nakil tarihleri ne zaman? LGS tercihleri ve nakil tarihleri

Liseye geçiş sınavı Haziran'ın 5 inde yapılmıştı. Orta öğretim mezunu öğrenciler bu sınava girerek gidecekleri liseyi kazanmak için ter dökmüştü. Sınavın ardından kısa bir süre sonra LGS sonuçları açıklanmıştır. Tercihler bugün itibari ile başladı. Tercih sonuçları Temmuz 25'de açıklanması bekleniyor. Peki lise nakil işlemler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

EĞİTİM
05 Temmuz 2022 - 23:25
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2022 MEB lise nakilleri ne zaman başlayacak, nakil tarihleri ne zaman? LGS tercihleri ve nakil tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile liseye geçiş sınavına giren öğrencilerin tercihlerini yapmasını söyledi. 4-20 Temmuz arası öğrenciler tercih yapabilecekler. Tercihler 20 Temmuzda son bulacak. Tercihlerin yapılmasının ardından "http://www.meb.gov.tr" web adresinde 25 temmuzda sonuçlar ilan edilecek. Tercihler açıklandıktan sonra liselere nakil işlemler başlayacak. Peki nakiller için kesin bir tarih var mı?

2022 lise nakilleri ne zaman yapılacak?

LGS ye giren öğrenciler aldıkları puanlar ile tercih listesini hazırlayacak. Peki öğrenciler nasıl tercih yapacak? Kaç tane tercih hakları bulunuyor?



LGS nakil işlemler ise açıklamaya göre;" merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" için en fazla 3, "pansiyonlu okullar" için de en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci kadrosu bulunan liseleri tercih eden öğrenciler nakil döneminde farklı tercih yapma zorunluluğu yok. Fakat tercih yapıp yerleşemeyen öğrenciler kendi bulundukları semtteki okulları tercih edebilecek. 2 si alandan 1 tanesi ise farklı olmak üzere 3 okul seçebilecekler.
LGS aşamaları
LGS aşamaları

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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