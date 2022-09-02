SAĞLIK
02 Eylül 2022 - 20:41

2022 SGK hasta bezi yardım başvurusu nereden yapılır? 2022 Hasta bezi yardımı başvuru formu? 2022 Hasta bezi başvurusu

SGK tarafından vatandaşlara birbirinden farklı yardımlar yapılıyor. Vatandaşlar merakla hasta bezi yardımı için başvurunun nasıl yapıldığını ve başvuru detaylarını merakla araştırıyor. SGK hasta bezi başvuru şartları neler? SGK hasta bezi başvurusu nereden yapılır? SGK hasta bezi müracaatı nereye yapılır? İşte SGK hasta bezi başvurusuna dair detaylar…

SAĞLIK
02 Eylül 2022 - 20:41
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2022 SGK hasta bezi yardım başvurusu nereden yapılır? 2022 Hasta bezi yardımı başvuru formu? 2022 Hasta bezi başvurusu


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta bezi yardımı yapılmaktadır. Hasta bezi yardımı hakkında vatadanşlara yönelik bir açıklama geldi. Yappılan açıklamada, eskiden vatandaşların eczaneye giderek aldıkları hasta alt bezinin SGK tarafından karşılandığını, fakat bu sayının 4 ile sınırlandırıldığı vatandaşlara duyuruldu.

SGK tarafından yapılan resmi açıklama ise:



“01.06.2022 tarihli ve 31853 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT eki Ek-3/C-4 listesinde yer alan için A10118 SUT kodlu “Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi” ve A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi” isimli tıbbi malzemelerin ödeme kural/kriterleri, Sağlık Uygulama Tebliğinin “3.3.37-Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” başlıklı maddesi ile yeniden düzenlemiştir. Bilindiği üzere hasta alt bezi bedelleri sadece Kurumumuzla sözleşmeli merkezler/eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktaydı. Yapılan düzenleme doğrultusunda bundan sonra söz konusu tıbbi malzeme bedelleri günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere sağlık raporunda öngörülen günlük kullanım adeti doğrultusunda aylık olarak nakdi ödeme şeklinde doğrudan hak sahiplerine yapılacak olup, hak sahipleri bahse konu tıbbi malzemeleri istedikleri yerden temin edebileceklerdir. Başvurular 01.07.2022 tarihi itibariyle alınacak olup, ödeme başlangıç tarihi hak sahibinin başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.” Şeklindedir.

hasta bezi yardımı

SGK Hasta Bezi Başvurusu Nereden Yapılır?

Hasta bezi yardımına yönelik yapılan açıklamada nereden ve ne şekilde başvuru yapılacağı da açıklandı. Yapılan açıklamada 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle raporu ile beraber vatandaşlar bağlı oldukları SGK İl Müdürlüğüne müracaata bulunacaktır. Bununla beraber raporu olan vatandaşlar İl Müdürlüklerine giderek başvuru yapmalıdır. Başvuruları sonuçlanan vatandaşlar hasta bezi yardımından yararlanabilecektir

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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