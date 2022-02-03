EKONOMİ
03 Şubat 2022 - 12:47

2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte örnek hesaplama..

TÜİK'in 3 Şubat tarihli enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası binlerce ev sahibi ve kiracı 2022 Şubat ayı kira artış oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Merak edilen örnek kira hesaplama tablosuna haberimizin detayında yer verdik.

EKONOMİ
03 Şubat 2022 - 12:47
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte örnek hesaplama..
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Şubat 2022 tarihli enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrasında ise 2022 yılı Şubat ayı kira artış oranları rakamları da ortaya çıktı. 







Tüketici Fiyat Endeksi çerçevesine bağlı olarak belirlenen TÜFE ile birlikte 12 aylık ortalamanın baz alınarak ortaya çıkarılan kira artış oranı rakamının yüzde 22,58 olarak tespit edildiği belirtildi. Peki 2022 yılı Şubat ayı için kira artış oranı ne kadar oldu? 


ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

TUİK'in enflasyon rakamları verilerini açıklamasının hemen ardından binlerce ev sahibi ve kiracı 2022 kira artış oranları hakkında araştırma yapmaya başladılar. Araştırılan konular arasında en sık aratılan ise '2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır?' sorusu yer aldı. İşte, örnek hesaplama ile birlikte kira artışı hesaplaması şöyle yapılıyor:

ÖRNEK HESAPLAMA

Aylık ödenen mevcut kira bedeli: 1.000,00 TL
Şubat ayı TÜFE Kira Artış Oranı: yüzde 22.58
Şubat ayı aylık kira artış oran tutarı: 225,8 TL
Toplam ödenecek aylık kira bedeli 1.225,08 TL

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!
Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!
Son Haberler
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
LPG 4 Şubat'tan itibaren 40 kuruş zamlı satılacak!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıktı!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Kovid testi pozitif çıktı!
Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!
Twitter'da karakter sınırı ortadan kaldırılıyor!
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Mahmut Özer açıkladı..
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Bakan Mahmut Özer açıkladı..
Kamuya 1600 memur alınacak! 2022 yılı memur alımı yapacak kurumlar ile kadro dağılımı belli oldu..
Kamuya 1600 memur alınacak! 2022 yılı memur alımı yapacak kurumlar...
Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!
Doğalgaza yüzde 58 zam bekleniyor!
Survivor Aycan'dan flaş karar: All Star'dan ayrıldı!
Survivor Aycan'dan flaş karar: All Star'dan ayrıldı!
Bakan Koca duyurdu: Korona için antiviral ilaç tedavisi başlıyor!
Bakan Koca duyurdu: Korona için antiviral ilaç tedavisi başlıyor!
Şırnak’ta terör saldırısı: 1 asker şehit düştü!
Şırnak’ta terör saldırısı: 1 asker şehit düştü!
Kahramanmaraş'ta kaçak tütün operasyonu
Kahramanmaraş'ta kaçak tütün operasyonu