2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte örnek hesaplama..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Şubat 2022 tarihli enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriler sonrasında ise 2022 yılı Şubat ayı kira artış oranları rakamları da ortaya çıktı.
Tüketici Fiyat Endeksi çerçevesine bağlı olarak belirlenen TÜFE ile birlikte 12 aylık ortalamanın baz alınarak ortaya çıkarılan kira artış oranı rakamının yüzde 22,58 olarak tespit edildiği belirtildi. Peki 2022 yılı Şubat ayı için kira artış oranı ne kadar oldu?
ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
TUİK'in enflasyon rakamları verilerini açıklamasının hemen ardından binlerce ev sahibi ve kiracı 2022 kira artış oranları hakkında araştırma yapmaya başladılar. Araştırılan konular arasında en sık aratılan ise '2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır?' sorusu yer aldı. İşte, örnek hesaplama ile birlikte kira artışı hesaplaması şöyle yapılıyor:
ÖRNEK HESAPLAMA
Aylık ödenen mevcut kira bedeli: 1.000,00 TL
Şubat ayı TÜFE Kira Artış Oranı: yüzde 22.58
Şubat ayı aylık kira artış oran tutarı: 225,8 TL
Toplam ödenecek aylık kira bedeli 1.225,08 TL
Tüketici Fiyat Endeksi çerçevesine bağlı olarak belirlenen TÜFE ile birlikte 12 aylık ortalamanın baz alınarak ortaya çıkarılan kira artış oranı rakamının yüzde 22,58 olarak tespit edildiği belirtildi. Peki 2022 yılı Şubat ayı için kira artış oranı ne kadar oldu?
ŞUBAT 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
TUİK'in enflasyon rakamları verilerini açıklamasının hemen ardından binlerce ev sahibi ve kiracı 2022 kira artış oranları hakkında araştırma yapmaya başladılar. Araştırılan konular arasında en sık aratılan ise '2022 kira artış oranı nasıl hesaplanır?' sorusu yer aldı. İşte, örnek hesaplama ile birlikte kira artışı hesaplaması şöyle yapılıyor:
ÖRNEK HESAPLAMA
Aylık ödenen mevcut kira bedeli: 1.000,00 TL
Şubat ayı TÜFE Kira Artış Oranı: yüzde 22.58
Şubat ayı aylık kira artış oran tutarı: 225,8 TL
Toplam ödenecek aylık kira bedeli 1.225,08 TL