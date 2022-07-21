2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!













Ekonomistler, toplantı öncesi 'Kritik' olarak değerlendirmişti

Piyasaların merakla beklediği 2022 Temmuz ayı PPK toplantısı bugün yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantı sonrası alınan faiz kararına yazılı bir açıklama yapıldı. 2022 Temmuz dönemine ait PPK toplantısında sonra faiz kararına ilişkin yayınlanan metinde ise merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttuğu bildirildi.Merkez Bankası, geçtiğimiz yıl Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplamda 5 puan faiz indirimi yapmıştı. Bu yıl faizde değişikliğe gitmeyen Merkez Bankası, piyasaların beklentileri dorultusunda repo faizinde yine değişikliğe gitmedi ve haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kalmasına karar verdi. Yayınlanan karar metninde küresel ekonomiye ithafen 'resesyon ihtimali artmaktadır' ifadeleri kullanılırken enerji fiyatlarında görülen yüksek seyir ile birlikte ana ihracat pazarlarında da resesyona girme olasılığının cari dengeler üstündeki riskleri canlı tuttuğu belirtildi.