Piyasaların merakla beklediği 2022 Temmuz ayı PPK toplantısı bugün yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği toplantı sonrası alınan faiz kararına yazılı bir açıklama yapıldı. 2022 Temmuz dönemine ait PPK toplantısında sonra faiz kararına ilişkin yayınlanan metinde ise merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttuğu bildirildi.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:29
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Merkez Bankası Temmuz ayı PPK toplantısı bugün gerçekleştirildi. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantının hemen ardından yapılan yazılı açıklamada politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılmasına karar verildi. bildirildi.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:29