2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?







Temmuz ayında yemek kartlarına ne kadar zam yapıldı?







Yemek kartı ne demek?

Temmuz ayında asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından, yemek kartlarına herhangi bir artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Gündemde en çok araştırılan konulardan biri olan Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant gibi yemek kartlarına zam geldi mi? Sorusuna beklenen yanıt geldi. 2022 yılının Temmuz ayında yemek ve yol ücretlerine de zam yapıldı.Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından çalışan maaşlarına zam yapıldı. Bununla birlikte Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant gibi yemek kartlarına zam yapılıp yapılmayacağı da tartışmaya açıldı. Kamu kurumlarında çalışanlara zam yapıldığı gibi özel sektör çalışanlarına da ara zam yapılacağı gündemdeydi. Her geçen gün artan fiyatlar ve gelen zamlarla birlikte hayat gittikçe zorlaşmaya başladı. Bununla birlikte çalışanların sosyal haklarında da iyileştirme yapıldı. Buna göre yemek ve yol ücretlerinde artışa gidildi.Çalışanların yemek kartlarında 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanan 34 TL’lik istisna bedeli 1 Temmuz tarihinde 51 TL’ye çıkarıldı. Buna göre çalışanlara aylık 1200 TL yemek parası verilmektedir. Çalışanların yemek ücretlerine yapılan zammı Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Çalışanların yemek ücretlerinin 34 TL’den 52 TL’ye çıkarıldığını belirten Bakan Nebati, bu ücretlerin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağını belirtti.Kurumların çalışanlarına yemek yemeleri için verdiği bir çeşit ödeme kartıdır. Çalışanlar yemek kartları ile anlaşmalı olunan restoranlarda öğle yemeği yiyebilmektedir. Yemek kartları öğle yemeği haricinde anlaşmalı olunan market ve pastanelerde de geçerlidir.