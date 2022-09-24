2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? TOKİ konutları kura çekim tarihi ve isim sorgulama ekranı







2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?







TOKİ başvuru sonuçlarına göre 81 eyalette TOKİ çekilişi merakla bekleniyor. Ucuz daire başvurusu yapan adaylar TOKİ çekilişi için tarih aramaya başladı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin nerede ve nasıl yapılacağı sorgulanırken, kuraların sonuçların belli olmasının ardından mı çekileceği ve hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor.Başvurular konut tipi fark etmeksizin proje bazlıdır ve 2+1 ve 3+1 şeklindedir. Hak sahibinin konut tipleri ihalenin yapılmasının ardından gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirleneceği söyleniyor. Bakan Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve açıklamasında Kasım 2022'de kademeli olarak başlayacak olan çekilişin Mart 2023'te tamamen biteceğini söylemişti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise 81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konut proje kurasıyla ilgili yaptığı açıklamasında tüm başvuruların alınmasını ardından illere göre noter huzurunda kuraları çekileceğini bildirdi. Satışa sunulan konutlarda kura çekilişinin yapılması durumunda kura yeri ve saatini idarenin resmi web sayfası üzerinden duyurulacağını söyleyen Bulut, kuraların dijital ortamlarda yayınlanacağını ve hak sahiplerinin gözlerinin önünde kuraların çekileceğini anlattı.