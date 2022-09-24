GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 01:13

2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? TOKİ konutları kura çekim tarihi ve isim sorgulama ekranı

TOKİ toplu konut başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde başlayan TOKİ başvurusunun ardından sıra çekilişe geçiyor. İlk Evim, İlk İşyerim olarak adlandırılan proje 81 eyaleti kapsıyor. Başvurularını tamamlayan katılımcılar, TOKİ çekilişinin ne zaman ve hangi gün yapılacağına ilişkin soruların yanıtlarını aramaya başladı. Peki TOKİ 2022 çekilişi ne zaman yapılacak ve canlı yayınlanacak mı? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte, TOKİ konutları kura çekim tarihi ve isim sorgulama ekranı..

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 01:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? TOKİ konutları kura çekim tarihi ve isim sorgulama ekranı


TOKİ başvuru sonuçlarına göre 81 eyalette TOKİ çekilişi merakla bekleniyor. Ucuz daire başvurusu yapan adaylar TOKİ çekilişi için tarih aramaya başladı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin nerede ve nasıl yapılacağı sorgulanırken, kuraların sonuçların belli olmasının ardından mı çekileceği ve hangi tarihte gerçekleştirileceği merak ediliyor.

2022 TOKİ kura çekimi ne zaman

2022 TOKİ kura çekimi ne zaman?



Başvurular konut tipi fark etmeksizin proje bazlıdır ve 2+1 ve 3+1 şeklindedir. Hak sahibinin konut tipleri ihalenin yapılmasının ardından gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirleneceği söyleniyor.

Bakan Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve açıklamasında Kasım 2022'de kademeli olarak başlayacak olan çekilişin Mart 2023'te tamamen biteceğini söylemişti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise 81 ilde yapılacak olan TOKİ sosyal konut proje kurasıyla ilgili yaptığı açıklamasında tüm başvuruların alınmasını ardından illere göre noter huzurunda kuraları çekileceğini bildirdi.

Satışa sunulan konutlarda kura çekilişinin yapılması durumunda kura yeri ve saatini idarenin resmi web sayfası üzerinden duyurulacağını söyleyen Bulut, kuraların dijital ortamlarda yayınlanacağını ve hak sahiplerinin gözlerinin önünde kuraların çekileceğini anlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!
Gıda dedektifi Musa Özsoy, BİM'in yumurta skandalını ortaya çıkardı!
Gıda dedektifi Musa Özsoy, BİM'in yumurta skandalını ortaya çıkardı!
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti
Son Haberler
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan...
Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk gibi, görenler şaşkın!
Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk...
Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!
Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!
Gıda dedektifi Musa Özsoy, BİM'in yumurta skandalını ortaya çıkardı!
Gıda dedektifi Musa Özsoy, BİM'in yumurta skandalını ortaya çıkardı!
Ekonomistlerden açıklama geldi! Kritik gün belli oldu! Doların fırtınası çok şiddetli olacak..
Ekonomistlerden açıklama geldi! Kritik gün belli oldu! Doların fırtınası...
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri şaşkına çevirdi!
Apple'ın yeni iPhone 14 serisini almak isteyenlerin sayısı görenleri...
Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı 85 dolara düştü..
Brent petrolde talep endişesi fiyatları tepetaklak etti! Varil fiyatı...
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan saldırgan serbest kaldı!
Yol verme kavgasında motosiklet sürücüsünü 7 yerinden bıçaklayan...
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık ayını işaret etti!
Asgari ücret 2023 yılında ne kadar yükselecek? Bakan Bilgin Aralık...
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem...
Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye'den güvenli liman desteği!
Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan Türkiye'den güvenli...
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı 6 ayda bir yenilenecek!
EGM açıkladı: 2022 polis maaşlarının yüzde 188 promosyon zammı...
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Verdiği şifalarla sadece ölüme çare olmayan mucize bamya tohumunun...
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi herkesi şok etti
Düğünlerde 'yok artık' dedirten gelenek! Gelin ve damadın o hareketi...