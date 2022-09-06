Yabancı dil sınavı 2022/2, 6 Eylül'den itibaren başvuruları kabul etmeye başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başvuruların kabul edildiği ve kılavuz detaylarının da gönderildiği bildirildi.
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06 Eylül 2022 - 12:49
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
ÖSYM AIS sayfasından YDS başvuruları kabul edilmeye başlandı. Yabancı dil sınavına girmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Peki YDS 2022 kayıt ücreti ne kadar ÖSYM YDS başvurusu ne zaman kapanacak? İşte detaylar..
EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 12:49
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