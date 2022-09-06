2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!







YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?







ÖSYM YDS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

2022 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Yabancı dil sınavı 2022/2, 6 Eylül'den itibaren başvuruları kabul etmeye başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başvuruların kabul edildiği ve kılavuz detaylarının da gönderildiği bildirildi.Yabancı dil sınavına girecek adaylardan 185 TL kayıt ücreti alınmaktadır. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu banka ve "üzerinden yapılabilmektedir.6 Eylül'de başlayan yabancı dil sınavına başvuruları, 15 Eylül 2022 saat 23:59'da kapanacak. YDS 2022 geç başvuru tarihi 23 Eylül 2022'dir. Adaylar YDS/2 başvurularını elektronik ortam üzerinden, ÖSYM Başvuru Merkezi'nden ya da bireysel olarak yapabilirler. ÖSYM'nin​​adresinin kulanılacağı başvurular ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav 23 Ekim 2022 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Üç saat sürecek olan sınav için adaylara 180 dakika süre verilecek.