EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 12:49

2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!

ÖSYM AIS sayfasından YDS başvuruları kabul edilmeye başlandı. Yabancı dil sınavına girmek isteyen adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Peki YDS 2022 kayıt ücreti ne kadar ÖSYM YDS başvurusu ne zaman kapanacak? İşte detaylar..

EĞİTİM
06 Eylül 2022 - 12:49
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2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!


Yabancı dil sınavı 2022/2, 6 Eylül'den itibaren başvuruları kabul etmeye başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başvuruların kabul edildiği ve kılavuz detaylarının da gönderildiği bildirildi.

YDS/2 başvuru ücreti ne kadar?

Yabancı dil sınavına girecek adaylardan 185 TL kayıt ücreti alınmaktadır. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu banka ve "odeme.osym.gov.tr" üzerinden yapılabilmektedir.



2022 YDS/2 başvuruları

ÖSYM YDS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

6 Eylül'de başlayan yabancı dil sınavına başvuruları, 15 Eylül 2022 saat 23:59'da kapanacak. YDS 2022 geç başvuru tarihi 23 Eylül 2022'dir. Adaylar YDS/2 başvurularını elektronik ortam üzerinden, ÖSYM Başvuru Merkezi'nden ya da bireysel olarak yapabilirler. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ​​adresinin kulanılacağı başvurular ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilir.

2022 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav 23 Ekim 2022 tarihinde saat 10:15'te başlayacak. Üç saat sürecek olan sınav için adaylara 180 dakika süre verilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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