GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 14:11
Güncelleme: 13 Ocak 2022 - 14:11

2022 yılı ehliyet harç bedelleri belli oldu!

Ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının sınavdan ve daha sonra girdikleri direksiyon sınavından başarılı olarak çıkması sonrası ehliyetlerini alabilmeleri için ödemeleri gereken harç bedelleri belli oldu.

GÜNDEM
13 Ocak 2022 - 14:11
Güncelleme: 13 Ocak 2022 - 14:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 yılı ehliyet harç bedelleri belli oldu!
2022 yılı içerisinde ehliyet alabilmesi için ödenmesi gereken harç miktarları belirlendi. Sürücü adaylarının girdikleri ehliyet ve direksiyon sınavlarından geçer not almaları sonrası ehliyetlerini alabilmelerini için başvurdukları harç ödeme miktarları yeni güncellenmiş haliyle yayınlandı.







1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni harç bedellerinin Özel İletişim Vergisi, Damga Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar ve harçların yüzde 36,2 oranında artırıldığının görüldüğü yeni harç bedelleri listesinde 2022 yılında ehliyet fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

A, A1, A2 ve F Sınıfı ehliyetler için harç bedeli: 370 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da 710,40 TL

B Sınıfı için harç bedeli: 1.160,9 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da  1.456,TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfları için harç bedeli: 1.863,70 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da 2 bin 203.70 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..
Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..
Son Haberler
Kuzey Kore lideri halkına kendi dışkılarından gübre yapmaları emrini verdi!
Kuzey Kore lideri halkına kendi dışkılarından gübre yapmaları emrini...
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
DEVA Partisi'ne FETO operasyonu! Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı..
Beşiktaş yeni teknik direktörü için Önder Karaveli'ye karar verdi!
Beşiktaş yeni teknik direktörü için Önder Karaveli'ye karar verdi!
Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..
Meteoroloji'den kar geliyor uyarısı! 13 Ocak hava durumu tahminleri..
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 1611 liraya yükseltildi!
Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri 1611 liraya yükseltildi!
Tunceli'de etkili olan kar yağışına kar tatili kararı!
Tunceli'de etkili olan kar yağışına kar tatili kararı!
Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Temaslılar için uygulanan PCR test zorunluluğu kaldırıldı!
Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor kırdı
Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor kırdı
Trafik magandası İETT otobüsünün önünü keserek , İETT şoförüne dehşeti yaşattı
Trafik magandası İETT otobüsünün önünü keserek , İETT şoförüne...
Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor
Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor