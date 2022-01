2022 yılı ehliyet harç bedelleri belli oldu!

2022 yılı içerisinde ehliyet alabilmesi için ödenmesi gereken harç miktarları belirlendi. Sürücü adaylarının girdikleri ehliyet ve direksiyon sınavlarından geçer not almaları sonrası ehliyetlerini alabilmelerini için başvurdukları harç ödeme miktarları yeni güncellenmiş haliyle yayınlandı.1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni harç bedellerinin Özel İletişim Vergisi, Damga Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar ve harçların yüzde 36,2 oranında artırıldığının görüldüğü yeni harç bedelleri listesinde 2022 yılında ehliyet fiyatları ise şu şekilde sıralandı:A, A1, A2 ve F Sınıfı ehliyetler için harç bedeli: 370 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da 710,40 TLB Sınıfı için harç bedeli: 1.160,9 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da 1.456,TLB1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfları için harç bedeli: 1.863,70 TL, Değerli kağıt bedeli: 280 TL, Vakıf payı: 60 TL, Toplam da 2 bin 203.70 TL