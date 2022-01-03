2022 yılı için bedelli askerlik ücretleri netleşti!

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı enflasyon verileri sonrası bedelli askerlik ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan memur maaşlarına yapılacak olan zam oranları da netleşti.
Memur maaşları için yapılacak olan zam oranına göre yılın 6 ayında bir değişen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılı içerisinde henüz ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmazken 2021 yılı enflasyonunun yüzde 36.08 olarak belirlendi. Bu rakamlar sonrası memur maaşlarına yüzde 25.65 oranında zam yapılacağı aktarılırken memur maaşlarına endeksli bedelli askerlik ücretleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Daha önceden açıklanan rakamlarda 40.000 göstergeli X memur maaş kat sayısının x 6 işlemi sonucunda çıkan rakama göre belirlenen bedelli askerlik ücretinde en son gelen zamla birlikte bu bedel 43 bin 151 lira olarak yayınlanmıştı. 2022 yılında ise zamlı maaş üzerinden yapılacak yeni hesaplamalar sonrası bedelli askerlik ücretinin bu yıl 55 bin 489 lira olması bekleniyor. Konuyla ilgili net rakam için ise gözler MSB'nin yapacağı açıklamada..
Memur maaşları için yapılacak olan zam oranına göre yılın 6 ayında bir değişen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılı içerisinde henüz ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmazken 2021 yılı enflasyonunun yüzde 36.08 olarak belirlendi. Bu rakamlar sonrası memur maaşlarına yüzde 25.65 oranında zam yapılacağı aktarılırken memur maaşlarına endeksli bedelli askerlik ücretleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Daha önceden açıklanan rakamlarda 40.000 göstergeli X memur maaş kat sayısının x 6 işlemi sonucunda çıkan rakama göre belirlenen bedelli askerlik ücretinde en son gelen zamla birlikte bu bedel 43 bin 151 lira olarak yayınlanmıştı. 2022 yılında ise zamlı maaş üzerinden yapılacak yeni hesaplamalar sonrası bedelli askerlik ücretinin bu yıl 55 bin 489 lira olması bekleniyor. Konuyla ilgili net rakam için ise gözler MSB'nin yapacağı açıklamada..