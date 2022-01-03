GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 16:15

2022 yılı için bedelli askerlik ücretleri netleşti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Temmuz ayı ile ilgili mali ve sosyal hak konulu genelgeye göre 2022 yılı içerisinde uygulanacak olan bedelli askerlik ücretlerini yeniden güncellemeye gidiyor.

GÜNDEM
03 Ocak 2022 - 16:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2022 yılı için bedelli askerlik ücretleri netleşti!
TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı enflasyon verileri sonrası bedelli askerlik ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan memur maaşlarına yapılacak olan zam oranları da netleşti. 




Memur maaşları için yapılacak olan zam oranına göre yılın 6 ayında bir değişen bedelli askerlik ücretinin 2022 yılı içerisinde henüz ne kadar olacağı resmi olarak açıklanmazken 2021 yılı enflasyonunun yüzde 36.08 olarak belirlendi. Bu rakamlar sonrası memur maaşlarına yüzde 25.65 oranında zam yapılacağı aktarılırken memur maaşlarına endeksli bedelli askerlik ücretleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı.





Daha önceden açıklanan rakamlarda 40.000 göstergeli X memur maaş kat sayısının x 6 işlemi sonucunda çıkan rakama göre belirlenen bedelli askerlik ücretinde en son gelen zamla birlikte bu bedel 43 bin 151 lira olarak yayınlanmıştı. 2022 yılında ise zamlı maaş üzerinden yapılacak yeni hesaplamalar sonrası bedelli askerlik ücretinin bu yıl 55 bin 489 lira olması bekleniyor. Konuyla ilgili net rakam için ise gözler MSB'nin yapacağı açıklamada..


 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Son Haberler
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su verilmeyecek?
İstanbul'da 4 Ocak tarihinde 12 saat su kesintisi! Hangi ilçelere su...
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak?
Memur ve emeklilerin 2022 yılı maaş zamları ne kadar? Emekliler ne...
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon verilerini duyurdu!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Demet Akalın'dan yasak aşk itirafı!
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Şanlıurfa'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı..
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana DM'den yürüdü!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar verdi!
Yargıtay, memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanmamasına karar...
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Yeşilçam'ın duayeni İlyas Salman'a 6 yıl hapis şoku!
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda geri geliyor..
Meteoroloji'den sıcaklılar düşüyor uyarısı! Fırtına ve kar yurda...
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..
Ankara'da ölümlü kaza! Direğe çarpan araç alevler içinde kaldı..