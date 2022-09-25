GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:01

2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman? Diyanet'ten 2022 kandil günleri takvimi!

Mübarek günler olarak tanımlanan kandil günleri araştırma yıl boyunca devam ediyor. Yılın son kandili olarak biline Mevlid Kandili gecesinin hangi güne denk geldiği, hangi gün idrak edileceği bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Mevlid Kandili'nin 2022 yılı içinde den geldiği tarihi ise ​​Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yayımlandı.

GÜNDEM
25 Eylül 2022 - 11:01
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2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman? Diyanet'ten 2022 kandil günleri takvimi!


Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleri ile birlikteislam aleminin mübarek sayarak kutladıkları özel gecelerden bir tanesidir. 2022 yılının bitmesine az bir zaman kala çok sayıda müslüman en yakın kandil gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı da müslümanların özel gün ve gecelerinin yer aldığı dini günler takvimini yeniden yayımladı.

2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman



Mevlid Kandili, bilindiği üzere insanı insan yapan tüm güzel şeylerin odaklandığı rahmet elçisi Hz. Muhammed'in doğumunu kutlandığı onun insanlığın hayatını aydınlatan merhametinin ve adaleti ile birlikte sabır ve metanetinin de herkese sunulduğu onun yüce ahlâkıyla güzelleştirilen bir tazelenme mevsimidir.

2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman?

Mevlid kelimesi, islam aleminde özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu ve vesile ile birlikte gerçekleştirilen törenleri ve yazılan eserlerin ifade edilmesi için kullanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yayımladığı dini günler takvimine göre, Mevlit Kandili'nin 7 Ekim 2022 Cuma Günü idrak edileceği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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