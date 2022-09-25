2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman? Diyanet'ten 2022 kandil günleri takvimi!













2022 yılı Mevlid Kandili gecesi ne zaman?

Mevlid, Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir geceleri ile birlikteislam aleminin mübarek sayarak kutladıkları özel gecelerden bir tanesidir. 2022 yılının bitmesine az bir zaman kala çok sayıda müslüman en yakın kandil gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı da müslümanların özel gün ve gecelerinin yer aldığı dini günler takvimini yeniden yayımladı.Mevlid Kandili, bilindiği üzere insanı insan yapan tüm güzel şeylerin odaklandığı rahmet elçisi Hz. Muhammed'in doğumunu kutlandığı onun insanlığın hayatını aydınlatan merhametinin ve adaleti ile birlikte sabır ve metanetinin de herkese sunulduğu onun yüce ahlâkıyla güzelleştirilen bir tazelenme mevsimidir.Mevlid kelimesi, islam aleminde özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu ve vesile ile birlikte gerçekleştirilen törenleri ve yazılan eserlerin ifade edilmesi için kullanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yayımladığı dini günler takvimine göre, Mevlit Kandili'nin 7 Ekim 2022 Cuma Günü idrak edileceği belirtildi.