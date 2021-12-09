2022 yılına ait 'Motorlu Taşıtlar Vergisi' yüzde 25'e indirildi!

Araç satın almak isteyen herkesi yakından ilgilendiren flaş bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre 2022 yılı için yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin değerlendirme oranlarında yeni oran yüzde 25 olarak belirlendi.
Daha önce alınan bir kararda yüzde 36,2 olan MTV değerlendirme oranının yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı kararının 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe gireceği belirtilirken kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütüleceği aktarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında en düşük bin 432 lira olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, bin 300 lira civarına kadar gerilemiş oldu.
Daha önce alınan bir kararda yüzde 36,2 olan MTV değerlendirme oranının yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı kararının 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe gireceği belirtilirken kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütüleceği aktarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında en düşük bin 432 lira olan Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları, bin 300 lira civarına kadar gerilemiş oldu.