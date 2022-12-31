2022 yılında Türk sporunda neler oldu? 2022’nin son gününde sene içinde yaşanan şeyleri sizler için derledik













Türk sporu 2022 senesinde oldukça hareketli geçti. Yaşanan bazı gelişmeler bizleri çok üzse de çoğu gelişme yüzlerimizi güldürdü. 2022’nin son gününde Türk sporunda sene içinde yaşanan şeyleri sizler için derledik. 5 Ocak 2022 - Antalyaspor'u penaltılar sonucu mağlup eden Beşiktaş, TFF Süper Kupa şampiyonu oldu.10 Ocak 2022 - Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. 11 Ocak 2022 - Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu. 16 Nisan 2022 - Ergin Ataman, 12 Dev Adam'ın yeni başantrenörü oldu. 30 Nisan 2022 - Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra Süper Lig şampiyonu oldu. 21 Mayıs 2022 - Anadolu Efes, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu. 22 Mayıs 2022 - VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5. kez şampiyon oldu. 26 Mayıs 2022 - Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu oldu. 1 Haziran 2022 - Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 12 Haziran 2022 - Andrea Pirlo, Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu. 13 Haziran 2022 - Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. 19 Haziran 2022 - Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü oldu. 23 Haziran 2022 - Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. 30 Temmuz 2022 - Trabzonspor, TFF Süper Kupa'yı kazandı. 4 Ağustos 2022 - Cüneyt Çakır, hakemliği bıraktı. 12 Eylül 2022 - Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. 9 Ekim 2022 - Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonu oldu. 28 Ekim 2022 - Şenol Güneş, Beşiktaş'a geri döndü.