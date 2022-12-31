2022 yılında Türkiye basketbolu uzak ara en iyi yıllarından birini geçirdi. Kulüp bazında iki kupa kazandık, finaller oynadık. Ve unutulmaz bir yılı geride bıraktık













Sezonun en büyük sürprizine Frutti Extra Bursaspor imza attı!

FIBA Europe Cup'ta şampiyon Bahçeşehir Koleji!

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, A Milli Takım... Bu sene Avrupa'ya Türkler damga vurdu. Erkeklerde üç kupada final oynadık. İkisinde mutlu sona ulaştık. 2022 yılı ülke basketbolunda gerçekten özel bir yıla sahne oldu. Milli takımlar düzeyinde beklenti karşılanmasa da kulüp bazında başarılı işlere imza atıldı. Başarısıyla en çok gündeme gelen kulüp de hiç şüphesiz ki Anadolu Efes'ti. Halil Ergin Ataman ve kurmayları unutulmaz bir takvim yılını arkalarında bıraktı.EuroLeague'de üç mücadele eden üç Rus takımı da playoff potasındaydı. CSKA, Kevin Pangos ile kadrosunu güçlendirmişti. CSKA'yı kesin, Zenit'in de Final Four şansı hiç küçümsenemezdi. Ancak çıkan men kararı sonrası EuroLeague'in dengeleri alt üst oldu. Efes, krizi fırsata çevirdi ve sezon sonunda ipi göğüsledi. Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'nda mutlu sona ulaşan Lacivert Beyazlılar olurken; Basketbol Süper Ligi final serisinde Efes'e 3-1'lik üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, 2018'den sonra ilk kez ligde şampiyon oldu.Bursaspor, EuroCup'ta grubunu yedinci tamamladıktan sonra çapraz eşleşmeden Partizan ile eşleşti. Obradovic ve öğrencilerini, kendi seyircisi önünde eleyen Bursa, daha sonrasında Cedevita ve Andorra'yı da eleyerek EuroCup'ta finale kaldı. Finalde Virtus'a boyun eğen Bursa temsilcisi, şüphesiz kıtanın en güzel peri masalını yazdı.Bahçeşehir Koleji, tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nı bu sene müzesine götürdü.