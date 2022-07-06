Film
06 Temmuz 2022 - 14:30

2022 yılında vizyona girecek Marvel filmleri

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Marvel filmleri, büyük beğeni toplamaya devam ediyor. İzleyiciler 2022 yılında vizyona girecek Marvel filmlerini araştırmaya başladı. İşte, her kesimden izleyici kitlesi olan Marvel’ın 2022 yılında vizyona girecek filmleri…

Film
06 Temmuz 2022 - 14:30
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2022 yılında vizyona girecek Marvel filmleri
Sevilen süper kahraman yapımlarını izleyiciyle buluşturan Marvel, 2022 yılında da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Son yıllarda vizyona giren yapımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Marvel, gişe rekorları kıracak yeni filmleriyle sinema salonlarına dönmeyi planlıyor. 2022 yılında vizyona girecek iddialı Marvel filmleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

Yakın bir zaman önce vizyona giren Doctor Strange 2, görsel efectleri ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı filmin ardından vizyona girecek diğer Marvel filmleri merak konusu oldu. İşte gişe rekorları kırması beklenen Marvel filmleri…

Thor

Thor: Love and Thunder

Thor filmlerinin dördüncüsü olan Thor: Love And Thunder fragmanı bir süre önce izleyicilerle buluştu. Jane Foster ve Thor ilişkisini tazeleyecek olan filmde Jane, bir tanrı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Aşk ve güç çatışmasının yaşanacağı film, 8 Temmuz 2022 tarihinde vizyona girecek. 

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panter filminde Black Panter karakterini canlandıran oyuncu Chadwick Boseman’ın hayatını kaybetmesinin ardından filmin nasıl devam edeceği merak konusu olmuştu. Marvel tarafından onaylanan bir açıklamaya göre Black Panther filmde CGI yöntemi ile yaşıyor gibi görünecek. Black Panther: Wakanda Forever ise daha çok Wakanda kültürüne odaklanılacak. Baş karakterin ölmesi, izleyicilerde filme olan beklentinin düşmesine neden olduğu da bir gerçek. Film, 11 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek. 

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2

2018 yılında vizyona giren ilk filmin ardından ikinci film Spider-Man: Into the Spider-Verse 2’nin ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Animasyon filmi olan ve Marvel Studios tarafından çekilmeyen Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 filmi, Sony tarafından hazırlanarak izleyicilere sunulacak. Marvel karakteri olan Spider-Man ve yan karakterlerin ekrana geleceği film, 7 Ekim 2022 tarihinde vizyona girecek. 

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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