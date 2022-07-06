Sevilen süper kahraman yapımlarını izleyiciyle buluşturan Marvel, 2022 yılında da fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Son yıllarda vizyona giren yapımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Marvel, gişe rekorları kıracak yeni filmleriyle sinema salonlarına dönmeyi planlıyor. 2022 yılında vizyona girecek iddialı Marvel filmleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yakın bir zaman önce vizyona giren Doctor Strange 2, görsel efectleri ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı filmin ardından vizyona girecek diğer Marvel filmleri merak konusu oldu. İşte gişe rekorları kırması beklenen Marvel filmleri…
Film
06 Temmuz 2022 - 14:30
2022 yılında vizyona girecek Marvel filmleri
Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Marvel filmleri, büyük beğeni toplamaya devam ediyor. İzleyiciler 2022 yılında vizyona girecek Marvel filmlerini araştırmaya başladı. İşte, her kesimden izleyici kitlesi olan Marvel’ın 2022 yılında vizyona girecek filmleri…
Film
06 Temmuz 2022 - 14:30