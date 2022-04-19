2022 Yılında Yatım Yapılabilecek En İyi Kripto Paralar

Şu an kripto para almak için doğru zaman mı? Evet, kesinlikle. Herhangi bir kripto paraya yatırım yapabilir miyim? Hayır, kesinlikle iyi bir fikir değil.Açık konuşmak gerekirse, Piyasada Hem iyi hem kötü kriptoparalar var. Bazıları yatırım yapmaya değer bazıları ise tamamen değersiz. Kripto ticareti ve yatırımında yeniyseniz, profesyonellerden yardım almak daha iyidir. Otomatik ticaret uygulamalarını da kullanabilirsiniz. Crypto Robo uygulamasını düşünebilirsiniz. Oldukça basit ve güvenilir.
Bu yazımızda 2022 için önerdiğimiz kripto para birimlerini öğrenebilirsiniz. Başarı şansı en yüksek coinler diyebiliriz.Şu anda neredeyse tüm ana kripto para birimleri, piyasanın ilgisi nedeniyle yeniden değerleniyor. 2020, basında ve finansal yayınlarda manşetleri dolduran Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yılı oldu.1. Bitcoin (BTC)Bunu biliyor olabilirsiniz, ancak şunu söylemek zorundayız: Bitcoin en ünlü ve popüler kripto para birimidir ve aynı zamanda en güvenli ve en çok tavsiye edilen yatırımdır. Bütün kriptolar arasından en beğendiğimiz kripto birimi BTC dirOcak 2021'de bu kripto para birimi kendi rekorunu kırdı ve yıl boyunca yükseliş eğilimi yaşaması çok muhtemel. Bazı uzmanlar, önümüzdeki yarım yıl içinde 100.000 bariyerini geçebileceğini tahmin ediyor.Bitcoin'in 2022'de 300.000 doların üzerinde olabileceğini tahmin eden daha iyimserler uzmanlar da mevcut! Bu mümkün mü?2. Ethereum (ETH)Bitcoin'den sonra Ethereum, önem ve popülerlik açısından ikinci sanal para birimidir. Bu yıl potensiyeli yüksek olan bir coin. Sadece 2020 Yılında Ethereumun değeri %460 arttı.Kısacası Ethereum, uzun süre mükemmel bir yatırım imkanı.Birçok kişi Ethereum veya diğer kripto para birimini nereden ve nasıl satın alabileceğini merak ediyor.3. Litecoin (LTC)Bitcoin altınsa, Litecoine gümüş diyebiliriz. Bu sözü daha önce duymadınız mı? Baya popüler bir söz.Litecoin önemli bir noktada güçlü: Her türden tüccarda giderek artan bir şekilde bir ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor.Litecoin'in arkasındaki ekip, düşük değerli borsalar için Bitcoin'e ilginç bir alternatif sunmak için bu sanal para birimiyle işlem maliyetlerini düşürdü.Litecoin, muhtemelen 2021'de diğer kripto para birimleri gibi şok edici getiriler elde etmeyecek, ancak istikrarlı ve güvenli bir şekilde yükselen güvenilir bir para birimidir. Bitcoin ve Ethereum gibi ağır toplardan uzak durmak istiyorsanız iyi bir yatırım seçeneğidir.4. ChainLink (LINK)ChainLink'i biliyor musunuz? 2019'da haberlerde yer aldı çünkü Bitcoin'in kendisi gibi diğer kripto para birimlerinden daha yüksek bir oranda büyüyordu.Geçen yıl bu iyi sonuçları inanılmaz bir performansla tekrarladı: 2020'de %530 arttı.2021'de, bu kripto para biriminin güvenilirliğini ve potansiyelini çok iyi anlatan rekor fiyatını elde etti.Google gibi birçok büyük şirket ChainLink'e ilgi gösterdi ve bu, bu kripto para birimini güven ve yatırım çekmek için en çekici olanlardan biri haline getiriyor.