18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS sınavı sonrası sınava giren adaylar YKS Yükseköğretim program ve kontenjanlarının listelendiği tercih kılavuzunu beklemeye başlamıştı. Bu meraklı bekleyiş ise bugün ÖSYM'nin son dakika duyurusuyla sona erdi. Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği 2022 YKS programları ve kontenjan kılavuzunu ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açılırken, yapılan açıklamada ön bilgi olarak yayımlanan tercih kılavuzunda merkezi yerleştirmelerle birlikte öğrenci alan yükseköğretim ön lisans programlarının yer aldığı belirtildi.
EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:31
2022 YKS kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı!
2022 YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları ile ilgili beklenen kılavuz ÖSYM'nin sitesinde öğrenciler için erişime açıldı. Ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuzda ise üniversitelerin toplam kontenjanlarının 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendiği görüldü.
EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:31