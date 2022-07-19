EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:31

2022 YKS kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı!

2022 YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları ile ilgili beklenen kılavuz ÖSYM'nin sitesinde öğrenciler için erişime açıldı. Ön bilgi amaçlı yayınlanan kılavuzda ise üniversitelerin toplam kontenjanlarının 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendiği görüldü.

EĞİTİM
19 Temmuz 2022 - 12:31
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2022 YKS kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı!


18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS sınavı sonrası sınava giren adaylar YKS Yükseköğretim program ve kontenjanlarının listelendiği tercih kılavuzunu beklemeye başlamıştı. Bu meraklı bekleyiş ise bugün ÖSYM'nin son dakika duyurusuyla sona erdi.

Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği 2022 YKS programları ve kontenjan kılavuzunu ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açılırken, yapılan açıklamada ön bilgi olarak yayımlanan tercih kılavuzunda merkezi yerleştirmelerle birlikte öğrenci alan yükseköğretim ön lisans programlarının yer aldığı belirtildi.



2022 YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları

2022-YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu sorgulama sayfası

18 Haziran ile 19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2022 YKS sınavı ile ilgili tercih kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanlarının 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendiği kılavuza adaylar, 'http://osym.gov.tr' adresi üzerinden erişim sağlayabilirler.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

2022 YKS tercih kılavuzunun ön bilgi olarak yayınlanması sonrası tercihlerin ne zaman, hangi tarihte yapılacağı ise merak konusu oldu. ÖSYM'nin 2022 yılı takviminde YKS tercihlerinin 27 Temmuz tarihinde başlayacağı ve tercihlerin 5 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtiliyor. YKS tercihi yapacak olan adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile tercih süresi başladığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapacaklar ve YKS tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortam üzerinden gönderecekler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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