EĞİTİM
10 Temmuz 2022 - 17:06

2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YKS sonuç tarihi!

ÖSYM'nin Haziran ayından düzenlediği YKS sınavı sonuçları, sınava giren adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca aday YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasını beklerken TYT, AYT, YDT şeklinde tamamlanan sınavın sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konuyla ilgili ÖSYM'den bir açıklama geldi. İşte, ÖSYM'den 2022 YKS sonuç tarihi!

EĞİTİM
10 Temmuz 2022 - 17:06
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2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YKS sonuç tarihi!


18 ve 19 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 YKS sınavı gerçekleştirildi. Milyonlarca aday, sınav sonrasında erişime açılan soru ve yanıtlarla sınav kontrollerini yaparken TYT, AYT, YDT şeklinde 3 oturum olarak düzenlenen sınavın hesaplamalarla birlikte sonuçları da merakla beklenmeye başlandı.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?



ÖSYM tarafından yapılan bir açıklamada YKS sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanacağı bildirildi. YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinde duyurulacak ve sınava giren adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2022 YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için verilen adrese giriş yaptıktan sonra çıkan ekrana T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girecekler ve https://sonuc.osym.gov.tr adresi içerisinde yer alan sınav sonuçlarına rahatlıkla ulaşabilecekler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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