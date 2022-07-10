2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den YKS sonuç tarihi!







2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?







18 ve 19 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 YKS sınavı gerçekleştirildi. Milyonlarca aday, sınav sonrasında erişime açılan soru ve yanıtlarla sınav kontrollerini yaparken TYT, AYT, YDT şeklinde 3 oturum olarak düzenlenen sınavın hesaplamalarla birlikte sonuçları da merakla beklenmeye başlandı.ÖSYM tarafından yapılan bir açıklamada YKS sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanacağı bildirildi. YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi "" adresinde duyurulacak ve sınava giren adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. 2022 YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenebilmek için verilen adrese giriş yaptıktan sonra çıkan ekrana T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girecekler veadresi içerisinde yer alan sınav sonuçlarına rahatlıkla ulaşabilecekler.