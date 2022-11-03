Yaptığı tahminler ile bilinen ünlü ekonomist Selçuk Geçer birçok açıklaması tartışma konusu olurken bu defa da doların 50.60 TL olacağına vurgu yapması üzerine sıra asgari ücrete geldi. Dolar altın tahminlerinin yanı sıra 2023 asgari ücret hakkında tahminde bulunan Geçer'in tahmini sevindirdi.
EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:41
2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi
Milyonların beklediği asgari ücret için heyecanlı bekleyiş başlarken yeni zam oranları üzerinden tahminler yapılmaya başlandı. Selçuk Geçer dolar ve alın üzeride yorumlarına asgari ücreti de dahil etti. Milyonlarca asgari ücretli için beklenen yeni zam haberimizde yer almaktadır
EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:41
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