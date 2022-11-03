2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi







ASGARİ ÜCRET 11 BİN TL







Yaptığı tahminler ile bilinen ünlü ekonomist Selçuk Geçer birçok açıklaması tartışma konusu olurken bu defa da doların 50.60 TL olacağına vurgu yapması üzerine sıra asgari ücrete geldi. Dolar altın tahminlerinin yanı sıra 2023 asgari ücret hakkında tahminde bulunan Geçer'in tahmini sevindirdi.Herkes tarafından heyecanla beklenen asgari ücret zamları üzerinden birçok kişi çeşitli tahminlerde bulunmaktadır. Genellikle 7 - 10 bin TL arasında olması beklenen asgari ücret için Selçuk Geçer bu rakamların üzerinde tahminde bulundu. Geçer'den asgari ücretin 11 bin TL olmasına ilişkin açıklama geldi.