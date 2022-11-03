EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:41

2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi

Milyonların beklediği asgari ücret için heyecanlı bekleyiş başlarken yeni zam oranları üzerinden tahminler yapılmaya başlandı. Selçuk Geçer dolar ve alın üzeride yorumlarına asgari ücreti de dahil etti. Milyonlarca asgari ücretli için beklenen yeni zam haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
03 Kasım 2022 - 11:41
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2023 asgari ücret 11 bin TL! Selçuk Geçer'den milyonların yüzünü güldüren tahmin geldi


Yaptığı tahminler ile bilinen ünlü ekonomist Selçuk Geçer birçok açıklaması tartışma konusu olurken bu defa da doların 50.60 TL olacağına vurgu yapması üzerine sıra asgari ücrete geldi. Dolar altın tahminlerinin yanı sıra 2023 asgari ücret hakkında tahminde bulunan Geçer'in tahmini sevindirdi.

ASGARİ ÜCRET 11 BİN TL

Herkes tarafından heyecanla beklenen asgari ücret zamları üzerinden birçok kişi çeşitli tahminlerde bulunmaktadır. Genellikle 7 - 10 bin TL arasında olması beklenen asgari ücret için Selçuk Geçer bu rakamların üzerinde tahminde bulundu. Geçer'den asgari ücretin 11 bin TL olmasına ilişkin açıklama geldi.



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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