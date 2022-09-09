EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 14:04

2023 asgari ücret için fiyat belli oldu! SGK uzmanı duyurdu asgari ücret en az 7.500 TL

Yılın sonlarına yaklaşırken vatandaşların gözü yeni asgari ücrete çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, katıldığı programda 2023 ocak ayında açıklanacak asgari ücret hakkında çeşitli verileri paylaştı. Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte, 2023 ocak asgari ücret haberimizde yer almaktadır

EKONOMİ
09 Eylül 2022 - 14:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2023 asgari ücret için fiyat belli oldu! SGK uzmanı duyurdu asgari ücret en az 7.500 TL


Alım gücünün ciddi şekilde düşmesinin ardından vatandaşlar 2023 yılında asgari ücrete gelecek zam gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında rekor zam gelerek asgari ücret 5.500 TL yükselirken SGK Uzmanı Özgür Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SGK Uzmanı Özgür Kaya'nın katıldığı program da asgari ücrete gelecek olan zam hakkında konuşurken pek çok formülün olduğuna değindi. Asıl etkili olacak formül Aralık ayında belli olan ikinci altı aylık enflasyon değeri olacaktır. Yılın ilk altı yarısına göre enflasyon değerleri koruma altına alınırken hükümetten farklı hareketler gelirken enflasyonun aşağı çekilmesi durumu gündeme gelebilir.

Komisyon kararına göre zam gelebilir



Maaşlara zam yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlar üzerine Özgür Kaya, asgari ücret ya da memur ve emeklilere yapılan zamlarda Erdoğan'ın yaptığı zamlarda etkili olan enflasyon oranlarının ise 16-17 seviyelerine gerçekleşmesiyle Kaya, Cumhurbaşkanının kasım ve aralık ayında gerçekleşecek toplantılar üzerine tespit komisyonunun vereceği karar ile beraber zam uygulanacağı açıklandı.

Asgari ücret tahmini geldi

7 bin - 7.500 TL asgari ücret

Uzman isim tarafından asgari ücret hakkında formül açıklamaları gelirken 3 seçenek imkanı sunuldu. Bahsi geçen formüllerde ilki toplu sözleşme, ikinci formül enflasyon rakamları ve sonuncusu ise Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan karardır. Asgari ücretin belirlenmesinde 3 tane formül değerlendirilmeye alınacaktır.

Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmalar üzerine açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında yer aldığı belirleniyor. Bunun üzerine ise asgari ücretin en az 7 bin ve 7 buçuk bin olması gerektiği konuşulmaktadır. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olurken asgari ücretin ise 7.500 TL olarak işlenmesi bekleniyor.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Mutfak tüpünde dev indirim! 12 KG tüpün fiyatı 38 TL aşağı çekildi
Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını satın aldı
Wyndham Hotels & Resorts, Vienna House markasını satın aldı
Teknolojik ürünlerle okula dönüş
Teknolojik ürünlerle okula dönüş
Öğrenciler için ‘Okula Dönüş Fırsatları’
Öğrenciler için ‘Okula Dönüş Fırsatları’
Vestel, Antalya’da 4 yeni ekspres mağazası açacak
Vestel, Antalya’da 4 yeni ekspres mağazası açacak
Turkcell Global Bilgi Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi
Turkcell Global Bilgi Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi
Son Haberler
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde...
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var!...
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim...
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız...
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı:...
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu...
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz...
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim...
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan...
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek...
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri...
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan...
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı...