2023 asgari ücret için fiyat belli oldu! SGK uzmanı duyurdu asgari ücret en az 7.500 TL

Alım gücünün ciddi şekilde düşmesinin ardından vatandaşlar 2023 yılında asgari ücrete gelecek zam gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında rekor zam gelerek asgari ücret 5.500 TL yükselirken SGK Uzmanı Özgür Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. SGK Uzmanı Özgür Kaya'nın katıldığı program da asgari ücrete gelecek olan zam hakkında konuşurken pek çok formülün olduğuna değindi. Asıl etkili olacak formül Aralık ayında belli olan ikinci altı aylık enflasyon değeri olacaktır. Yılın ilk altı yarısına göre enflasyon değerleri koruma altına alınırken hükümetten farklı hareketler gelirken enflasyonun aşağı çekilmesi durumu gündeme gelebilir.
Komisyon kararına göre zam gelebilir
Maaşlara zam yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlar üzerine Özgür Kaya, asgari ücret ya da memur ve emeklilere yapılan zamlarda Erdoğan'ın yaptığı zamlarda etkili olan enflasyon oranlarının ise 16-17 seviyelerine gerçekleşmesiyle Kaya, Cumhurbaşkanının kasım ve aralık ayında gerçekleşecek toplantılar üzerine tespit komisyonunun vereceği karar ile beraber zam uygulanacağı açıklandı.