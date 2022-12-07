GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 10:32

2023 asgari ücret için net mesajlar! Kritik toplantı öncesi Erdoğan ve Bilgin peş peşe açıkladı..

2023 yılı asgari ücretin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilecek olan 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında geri sayım başlatıldı. Yarın yapılacak olan toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 10:32
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2023 asgari ücret için net mesajlar! Kritik toplantı öncesi Erdoğan ve Bilgin peş peşe açıkladı..


Asgari ücret görüşmelerinin başlatılmasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Peş peşe yapılan açıklamalarda asgari ücret konusunda önemli bir mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ile işverenler arasında bir anlaşmaya atıfta bulunurken Bakan Bilgin, asgari ücreti belirleme komitesi toplantısı öncesinde ortalamanın yukarı taşınacağı bir asgari ücret politikası izlediklerini söyledi.

TİSK Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilmesi planlanan ve asgari ücreti belirleyecek kurulun ilk toplantısı öncesinde işverenlerle işçiler arasında uzlaşmanın önemine vurgu yaptı.



2023 asgari ücret için net mesajlar! Kritik toplantı öncesi Erdoğan ve Bilgin peş peşe açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında "Son dönemde asgari ücretin belirlenmesinden vergi oranlarının belirlenmesine kadar her konuda işverenlerle birlikte çalışıyoruz. İşçiler ve işverenler arasında güçlü bir diyalog olmadığı sürece sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır' dedi.

'ORTALAMANIN YUKARI TAŞINACAĞI ASGARİ ÜCRET POLİTİKASINI İZLİYORUZ'

2023 asgari ücret için net mesajlar! Kritik toplantı öncesi Erdoğan ve Bilgin peş peşe açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuoyunda asgari ücretin temel ücret haline geldiği konusunda yapılan eleştiriler hakkındaki değerlendirmesinde; "Asgari ücret yaklaşık yüzde 37'dir. Eleştiri bilgisizlikten. Asgari ücretin bu etkisi var. Asgari ücreti yükseltmek, hem reel hem de nominal ücretleri o seviyede ayarlar. Ortalamayı yükselten bir asgari ücret politikası olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Ocak ayından itibaren uygulanacak olan asgari ücret zammını belirlemek için yarın ilk toplantı gerçekleştirilecek. Yeni asgari ücret miktarının Aralık ayının son haftasında belirlenmesi bekleniyor.

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