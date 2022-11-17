GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 19:50

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!

Milyonlarca işçinin merakla beklediği yönetmelik için süreç hızlandırıldı. Asgari ücreti belirleyecek kurul Aralık ayında toplanacak. Zammın işçileri enflasyona karşı koruyacak oranda olması beklentisi oldukça büyük.

GÜNDEM
17 Kasım 2022 - 19:50
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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyonun asgari ücret zam mesaisi başlıyor!


Geçen yıl, toplam asgari ücret ara artış ile birlikte yüzde 80 oranında bir artış gösterdi. 2022'de asgari ücret 5.500 TL olarak belirlenirken yıl sonuna az bir zaman kala vatadaşlar yeni asgari ücreti merak etmeye başladı. Esnaf, işçi, işveren ve milyonlarca kişi asgari ücret zammını belirleyecek olan komitenin ne zaman toplantı yapacağını merak ediyor. Asgari ücreti belirlemesi beklenen kurulun Aralık ayında toplanacağı söyleniyor.

2023 asgari ücret ne kadar olacak



Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olmak üzere toplamda 5 kişi yer alacak. Özellikle sosyal destek paketleriyle halkın eli enflasyona karşı güçlenirken, asgari ücret artışı milyonlarca vatandaşın yakın radarına girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak olan zam hakkında yaptığı değerlendirmesinde sosyal devlet vicdanıyla çalışmaya başlayacaklarını söyledi. Diğer taraftan da TÜİK'in Kasım ve Aralık enflasyon oranlarının yine asgari ücret artışını belirlemesi beklenmeye başlandı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNUN İLK TOPLANTISI ARALIK AYINDA!

2023 asgari ücret ne kadar olacak

Asgari ücreti belirleyen Komite'de işçi, işveren ve hükümetten 5 temsilci bulunacak. Burada yapılacak bir takım toplantıların ardından yeni yılda devreye girecek asgari ücret belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Komisyonu'nun Aralık ayında konuyu gözden geçirmek için toplanacağını açıklayarak, "Devletin hassasiyetlerinden yola çıkarak, toplum tüm işçileri enflasyona karşı koruyacaktır." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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