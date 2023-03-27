5 bin 500 Tl olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldıktan sonra asgari ücrete geçici zam yapılması konusuna dikkat çekildi. Ocak 2023'te yapılan yüzde 54,66'lık artışla yeni asgari maaşlar 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Artışla birlikte asgari ücret ile emekli maaşı arasındaki fark daralmış oldu. Asgari ücrete ara zam konusunun gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu ancak Bakan Birgin bu konuda yorum yaptı. İşte 2023 yılı asgari ücret ara zammına ilişkin son dakika açıklamaları.. En düşük emekli maaşına gelen son 2 bin TL'lik zam sonrası asgari ücretin artıp artmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı hakkında konuştu. Bakan Bilgin, konuyla ilgili açıklamasında asgari ücrette ara bir artış olmayacağını belirtti.
GÜNDEM
27 Mart 2023 - 12:52
2023 asgari ücrete Temmuz'da ek zam gelecek mi? Bakan Bilgin yanıtladı!
Emekli maaşlarına yapılan son 2.000 TL'lik zamdan sonra asgari ücrete geçici zam yapılması gündemde. Gözler, son dakika devreye alımlarının ardından asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusunda. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, ocak ayında 8 bin 506 liraya yükseltilen asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. İşte 2023 yılı asgari ücret ara zammı ile ilgili son gelişmeler..
GÜNDEM
27 Mart 2023 - 12:52