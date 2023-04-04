EĞİTİM
04 Nisan 2023 - 14:22

2023 burs miktarları değişti: Lisans ve lisansüstü burs miktarlarına zam geldi!

Üniversitede okuyan öğrenciler ve doktoralı öğrencilerin dikkatle takip ettiği burslu eğitime zam konusu belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) burs artışını son aşama açıklamasıyla resmen duyurdu. Artış sonrasında KYK Burs Artışı, Lisans/Enstitü Burs Artışı vb. sorular cevaplandı. İşte YÖK'ten yapılan son açıklamanın ardından tahakkuk edilecek 2023 burs tutarları..

EĞİTİM
04 Nisan 2023 - 14:22
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2023 burs miktarları değişti: Lisans ve lisansüstü burs miktarlarına zam geldi!


Üniversitede eğitim alan öğrenclerle birlilte doktoralı öğrencilerin çok yakından atkip ettikleri burs ücretleri iel ilgili zam kararı alındığı bildirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında burs artışını son aşaması kamuoyuna duyuruldu.

2023 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS MİKTARLARI

Lisans ve lisansüstü burs miktarlarına zam

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 910 TL olan 100/2000 doktora bursunun çalışan öğrenciler için 2 bin 500 TL'ye, çalışmayan öğrenciler için de 3 bin 825 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında söz konusu bursun öncelik olarak belirlenen alanlarda nitelik anlamında bilgi üretebilecek doktoralı insan kaynağındaki ihtiyaçlaırn karşılanması için verildiği, bu çerçevede devlet üniversitelerinin doktora programları eğitimini alan öğrencilere ise YÖK tarafından destek verildiği aktarıldı.



Açıklamada, YÖK üniversite destek bursu tutarının 1000 TL'den 1.875 TL'ye çıkarıldığı, kaydedilirken üstün bilim derslerini (TEBİP-Üniversite) alan lisans öğrencilerinin 1500 TL olan burs bedelinin ise 2 bin TL'ye yükseltildiği ifade edildi.

YÖK açıklamasının devamında, YÖK'ten 1500 TL burs alan uluslararası öğrencilerin burs bedellerinin 2 bin TL'ye, lisansüstü öğrenciler için 2 bin 300 TL olan burs bedelinin de 3 bin 500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Doktora öğrencileribe verilen 3 bin 500 TL olan burs bedeli ise yeni alınan kararla birlikte 6 bin TL'ye çıkarıldı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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