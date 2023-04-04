2023 burs miktarları değişti: Lisans ve lisansüstü burs miktarlarına zam geldi!

Üniversitede eğitim alan öğrenclerle birlilte doktoralı öğrencilerin çok yakından atkip ettikleri burs ücretleri iel ilgili zam kararı alındığı bildirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan bir son dakika açıklamasında burs artışını son aşaması kamuoyuna duyuruldu.
2023 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS MİKTARLARI
Açıklamada, YÖK üniversite destek bursu tutarının 1000 TL'den 1.875 TL'ye çıkarıldığı, kaydedilirken üstün bilim derslerini (TEBİP-Üniversite) alan lisans öğrencilerinin 1500 TL olan burs bedelinin ise 2 bin TL'ye yükseltildiği ifade edildi. YÖK açıklamasının devamında, YÖK'ten 1500 TL burs alan uluslararası öğrencilerin burs bedellerinin 2 bin TL'ye, lisansüstü öğrenciler için 2 bin 300 TL olan burs bedelinin de 3 bin 500 TL'ye çıkarıldığı belirtildi. Doktora öğrencileribe verilen 3 bin 500 TL olan burs bedeli ise yeni alınan kararla birlikte 6 bin TL'ye çıkarıldı.