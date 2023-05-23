2023 DGS sınavına geri sayım başladı! Başvuru yapacaklar o ücreti hazırlayın! ÖSYM takvimi yayınlandı













DGS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır ve yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır. Açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir. 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili açıklanan bilgilere göre:DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak ve 5 Haziran'da sona erecektir. DGS başvuru ücreti henüz belirlenmemiştir. Başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretiyle ilgili bilgiler açıklanacaktır. DGS'ye giren öğrenciler, başarılı bir puan aldıklarında tamamladıkları eğitimi 4 yıla tamamlayabilecekleri bir yükseköğretim kurumuna yerleşme imkanı elde ederler. Ancak lise mezunları, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunları veya lisans mezunları DGS'ye giremezler. DGS sınavı, lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.