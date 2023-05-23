EĞİTİM
23 Mayıs 2023 - 23:59

2023 DGS sınavına geri sayım başladı! Başvuru yapacaklar o ücreti hazırlayın! ÖSYM takvimi yayınlandı

Dikey Geçiş Sınavı ne zaman? DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti kaç TL? İşte adaylar için gerekli olan o bilgiler...

EĞİTİM
23 Mayıs 2023 - 23:59
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2023 DGS sınavına geri sayım başladı! Başvuru yapacaklar o ücreti hazırlayın! ÖSYM takvimi yayınlandı
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DGS, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır ve yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık ön lisans programını başarıyla tamamlamış olan öğrencilerin katılabileceği bir sınavdır. Açık öğretimden de 2 yıllık bölüm bitirenler DGS'ye girme hakkına sahiptir.

2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ilgili açıklanan bilgilere göre:



ösym dgs

DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak.

DGS başvuru işlemleri 26 Mayıs'ta başlayacak ve 5 Haziran'da sona erecektir.

DGS başvuru ücreti henüz belirlenmemiştir. Başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücretiyle ilgili bilgiler açıklanacaktır.

DGS'ye giren öğrenciler, başarılı bir puan aldıklarında tamamladıkları eğitimi 4 yıla tamamlayabilecekleri bir yükseköğretim kurumuna yerleşme imkanı elde ederler. Ancak lise mezunları, açık öğretim 4 yıllık lisans mezunları veya lisans mezunları DGS'ye giremezler. DGS sınavı, lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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