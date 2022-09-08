EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 20:35

2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında zam müjdesi!

Memur ve emekli vatandaşlara şimdiden zamlı maaşın yolda olduğu belirtilerek enflasyon Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,46 artış yaşarken, yıllık bazda da yüzde 80,21 oldu. Bununla beraber 2023 yılının Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına zam gelmesi durumu netlik kazandı. Peki, 2023 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar? 2023 en düşük memur maaşı ne kadar? İşte, 2023 yılında en düşük memur ve emekli maaşı…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 20:35
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2023 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emeklilere canlı yayında zam müjdesi!


2022 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına 2023 yılının Ocak ayı itibariyle zam alacağı netlik kazandı. TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanırken TÜİK’e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21’e yükseldi. Resmi Gazete’de yayınlanan Orta Vadeli Programa göre de 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu.

Enflasyon Farkı Emeklilere Yansıtıldı

Enflasyon ve OVP verilerinin açıklanmasının ardından 2023 yılında memur ve emeklilere verilecek olan zam oranlarıyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammet Bayram tahminlerde bulundu. Muhammet Bayram tarafından yapılan açıklamada, yılbaşından itibaren Ocak ayında bir zam yapıldığını belirterek ocak ayındaki zammın bir önceki enflasyonun farkı olduğu vurgulandı. Memur ve emekli vatandaşların maaşlarına % 2,2-5 enflasyon farkı verildiğini aktardı. Şimdi Temmuz ve Ağustos ayında gerçekleşen enflasyon farklarının %3.83 olduğunu söyleyen Bayram, hem memurlar hem de emekliler için 2 aylık bir zam farkı olduğunu söyleyerek 4 aylık sürede enflasyonu tahmin etmenin biraz zor olacağını söyledi.

%15’i Geçmeyecek



Konua dair açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen enflasyon farklarının %3.83 olduğunu bununla beraber memur ve emekliler için 2 aylık bir zam farkının olduğunu söyledi. Ancak 4 aylık süre içerisinde enflasyonun ne duruma geleceğini tahmin etmenin zor bir durum olduğunu vurguladı. Fakat güncel verilere göre 6 aylık enflasyonun sene sonuna kadar enerji fiyatlarındaki bazın uygulayacağı etkinin azalacağı ve enflasyonun gerileme yaşayacağını göz önünde bulundurarak, yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun %15’i geçmeyeceği belirtildi. Bunun bir tahmin olduğunu da belirten Bayram, gerçekleşen enflasyonun temmuz ve ağustos ayları baz alınarak %3.86 olarak belirlendiğini ve 4 aylık enflasyonun net enflasyon oranını ortaya çıkaracağını söyledi.

Emekli Maaşları 6990Tl’ye kadar Yükselebilir

Bir önceki enflasyon oranına göre emeklilere %42.35 oranında zam yapıldığını söyleyen Bayram, memurlara da %41.69’luk bir zam gerçekleştiğini söyledi. Gerçekleşen enflasyonun %15 olarak belirlenmesi durumunda hem emekliler hem de memurlar bu oranda zam alacaklar. %15’lik enflasyonun dikkate alınarak en düşük memur maaşının 9.105 TL’den 10ç470 TL’ye çıkacağını bununla beraber en düşük emekli maaşı aylığının 6.078 TL’den 6.990 TL’ye çıkacağını belirti.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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