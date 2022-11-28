2023 EYT'lilerin yılı olacak! Promosyon, ikramiye müjdesi geldi: 42 yaşında emeklilik kapısı açıldı







EYT’lilere promosyon ve ikramiye müjdesi!







42 yaşında emeklilik yolu açıldı

e-Devlet’ten başvurular yapılıyor

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken düzenlemenin Ocak ayında yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesi için maaş heyecanı yaşanmaya başladı. Başvurularını Bakanlığa ileten kişiler bir ay içerisinde emekli aylıklarına kavuşabilecekler. EYT’liler normal emeklilerin sahip olduğu haklardan yararlanabilecek ve bayramda ikramiyelerini de alabilecekler.EYT için geri sayım başladı. Yaş ve prim detayları netleşirken birçok EYT’li maaşlarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda başvuru yapan herkes bir ay içerisinde emekli maaşı alabilecek. Buna ek olarak düzenlemeden faydalanan kişiler bankaların emekli promosyon ödemeleri ile bayram ikramiyelerinden de yararlanabilecekler.Buna göre EYT’liler emekliye ayrıldıkları tarih itibarıyla bir ay içinde emekli aylıklarını, banka promosyonlarını ve Ramazan ile Kurban Bayramında da bayram ikramiyelerini alabilecekler.EYT’liler henüz düzenleme yasalaşmadan yaş ve prim detaylarını merak ediyor. Taslak metne göre 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini doldurduğu için çalışanlar 42 yaşında emekliye ayrılabilecek. Belirtilenlere göre bu yaş grubunda fazla kişi olmadığı için EYT’lilerin yaş ortalaması 49,9 olarak hesaplandı.Emekli olmak isteyen kişiler başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapabilecek ve dileyenler kuruma yazılı dilekçe de verebilecek. Son açıklamalar sonrasında SGK’nın altyapısı 1.5 milyon kişinin emeklilik işlemleri için uygun hale getirildi. Yasanın çıkmasıyla birlikte başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de SGK kurumundan yapılabilecek. SGK’da yoğunluğun en aza indirilebilmesi için ek mesai saatleri ve hafta sonu işlem yapılmasına da müsaade edilecek. EYT’de borçlanma yapmak için yasanın çıkmasını beklemekte fayda bulunuyor. Primi eksik olanların Ocak ayından önce eksik primlerini tamamlaması öneriliyor. 2022 yılı içerisinde bir günlük süre için 69 TL ödenirken yeni yılda bu tutar 100 liranın üzerine çıkacak. Buna göre tek çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 50 bin TL olurken yeni yılda bu tutar 75 bin liraya yükselmiş olacak. Bu sebeple ocak ayından önce borçlanmakta fayda bulunuyor.