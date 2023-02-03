2023 EYT'lilerin yüzüne güldü! Bu bankalar ne 5 ne 10 bin TL promosyon ödeyecek! İşte dudak uçuklatan emekli promosyon rakamı!

Geçtiğimiz yıllardan beri müşterilerine promosyon ödemeleri yapan bankalar, yeni yapacakları ödemeleri de açıkladı. Rekabet içinde olan bankalar, EYT
haberi de gelince daha çok promosyon verileceğini duyurdu. haberler
doğrultusunda vatandaş hangi bankanın ne kadar vereceğini merak etti. İşte bankalar ve promosyon ödemeleri detaylarda.
EYT'LİLERE 20 BİN
2018'den beri alınan kararla SGK
ile protokol yapan ve emekliye promosyon ödemesini başlatan bankalar, EYT ile ödemelerin artacağını duyurdu. Bankalar bünyesinde daha çok emekli olması için yeni kampanyalar yapmaya başladı. EYT açıklamasından sonra, bankalar ödeme miktarlarını açıklamaya başladı. Fakat bu açıklamalar, emekli müşteriler tarafından yeterli bulunulmadı. Geçtiğimiz dönemlerde ve şu anda banka promosyon ödemeleri ortalama 7 bin 500 TL civarında olduğu biliniyor. Buna nazaran bankalar müşteri arttırmak amacıyla ödemelerin 20 bin TL'ye varabileceğini açıkladı. Açıklama olmamasına rağmen tahmin edilen ölçüde, BDDK kararına göre taban aylığı 5.500 olan vatandaşa 11 bin TL ve emekli maaşı 10 bin TL'yi bulan vatandaşa ise 20 bin TL civarında ek ödemeler gerçekleştirilecek. Henüz BDDK tarafından resmi bir açıklama gelmemiştir.
EYT DERNEĞİNDEN 20 BİN TL İSTEĞİ
Dernek temsilcilerinden Meral Karadağ CNN haber
kanalında yaptığı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar doğrultusunda verilen promosyonların yetersiz olduğunu açıkladı. Verilen 7 bin 500 TL'lik promosyonun mantıklı olmadığını belirtti. Karadağ, EYT'li vatandaşların hak kazanması durumunda verilecek olan promosyon miktarının 20 bin TL civarında olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda promosyon için en yüksek ödemeyi yapan bankayla anlaşacaklarını da duyurdu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK
Emekli vatandaşlar promosyondan faydalanabilmek için en yüksek ikramiye veren bankayı seçebilirler. Özel ya da kamu bankası fark etmeksizin istedikleri bankaya emekli maaşını taşıyabilirler. Emekliler yapılan taahhüt sözleşmesi ile maaşlarını taşıdıkları bankadan ikramiyelerini alabilirler. EYT'li vatandaşlar da hak kazandığı zaman, ister SGK da işlemleri yapılırken isterlerse de e-Devlet sistemi üzerinden bankalarını seçebilecekler.
BANKALAR VE PROMOSYON ÖDEME MİKTARLARI
-Garanti Bankası 31 Ocak gününe kadar 1500 TL ikramiyenin yanında 6000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. -YapıKredi Banka, 7 bin 500 TL promosyon vereceğini duyurdu. Aynı zamanda iki fatura ödemesi yapılması halinde 200 TL ödül verileceğini açıkladı. Ayrıca, 31 ocak gününe kadar ilk kez kredi
kartı sahibi olacak kişilere de 500 TL harcamalarına ek 300 TL ödeme yapılacak. -DenizBank Maaşını DenizBank'a taşıyan müşterilere 5 bin TL'ye varan ödemeler yapılacağını duyurdu. EYT emeklileri için ise, 7500 TL'ye varan fırsatı kullanabilmeleri için otomatik fatura ödemesi yapmaları gerektiğini ekledi. Bu fırsattan 1 Şubat 2023 sonrası emekli olan vatandaşların faydalanabileceğini açıkladı. -AkBank Maaşını taşıyanlara, 31 Ocak gününe kadar taahhüt imzalayan emeklilere 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.