2023 Hac ibadeti için kura çekim programı tamamlandı!













HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

2023 yılı Hac kura çekimleri yapıldı. 2 milyon 391 bin 671 kişinin kayıt yaptırdığı hac ziyareti için gerçekleştirilen kura çekim programının sonuçları ise saat 22.00'den itibaren e-devlet üzerinden yayınlanacak. Bilindiği üzere 15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kura tarihi Karamanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti. Son yıllarda kesin kaydına hak kazanan ancak Covid-19 tedbirlerinden dolayı Kutsal Topraklara gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı artık kurasız hac yolculuğuna başlayabilecekler.Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişe deprem fekaletinden dolayı hacı adayları çağrılmadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 30 bin din görevlisinin Karamanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yaralarını sarabilmek adına halen sahada görev yaptıklarını söyledi. Yaklaşan hac mevsimi için hazırlıkların büyük bir titizlikle yapıldığını anlatan Erbaş, ürkiye'den hac yapmak isteyen vatandaşların da sayılarının giderek arttığını ifade etti.Erbaş, bu yıl 221 bin 916 kişinin kayıt yaptırdığını, daha önce kayıt yaptıran toplamda 2 milyon 426 bin 114 hacı adayının çekilişe katılacağını sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ali Erbaş, acı adaylarının kura çekiminden sonra saat 22:00'den itibaren sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebileceklerini ve ön kayıt sisteminde tanımlı olan cep telefonlarınada kısa mesaj alabileceklerini söyledi.