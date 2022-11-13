YAŞAM
13 Kasım 2022 - 16:30

2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı

İslam alemi için önemli günlerden olan kandiller ve dini zamanlar arasında Ramazan ve Kurban Bayramı yer alır. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik gösterirken 2023 yılına ait tam günler ise merak edildi. 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2023 dini günler ne zaman?

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 16:30
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2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı


Müslümanlar camilerde ve evlerde dua edip namaz kılıp, çeşitli ibadetler yaparken Miraç, Berat, regaib ve Mevlid Kandillerinin tarihi merak edilmektedir. Hicri takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle bu takvimindeki ayların mevsimlerle bir ilişkisi yokken her ay güneş takvimine göre pozisyonlar değişir. Bu nedenle her yıl dini günlerin denk geldiği tarihler değişkenlik gösteriyor. 2023 Kandil günleri ve Ramazan, Kurban Bayramının denk geldiği tarihler ve takvim haberimizde

2023 KANDİL GÜNLERİ

26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili



17 Şubat CUMA: Mirac Kandili

6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili

26 Eylül SALI: Mevlid Kandili

2023 RAMAZAN BAYRAMI

20 Nisan PERŞEMBE: Arefe

21 Nisan CUMA: Ramazan Bayramı 1.gün

22 Nisan CUMARTESİ: Ramazan Bayramı 2.gün

23 Nisan PAZAR: Ramazan Bayramı 3.gün

2023 KURBAN BAYRAMI

27 Haziran SALI: Arefe

28 Haziran ÇARŞAMBA: Kurban Bayramı 1.gün

29 Haziran PERŞEMBE: Kurban Bayramı 2.gün

30 Haziran CUMA: Kurban Bayramı 3.gün

1 Temmuz CUMARTESİ: Kurban Bayramı 4.gün

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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