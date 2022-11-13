2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı







2023 KANDİL GÜNLERİ







2023 RAMAZAN BAYRAMI

2023 KURBAN BAYRAMI

Müslümanlar camilerde ve evlerde dua edip namaz kılıp, çeşitli ibadetler yaparken Miraç, Berat, regaib ve Mevlid Kandillerinin tarihi merak edilmektedir. Hicri takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle bu takvimindeki ayların mevsimlerle bir ilişkisi yokken her ay güneş takvimine göre pozisyonlar değişir. Bu nedenle her yıl dini günlerin denk geldiği tarihler değişkenlik gösteriyor. 2023 Kandil günleri ve Ramazan, Kurban Bayramının denk geldiği tarihler ve takvim haberimizde26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili17 Şubat CUMA: Mirac Kandili 6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili 26 Eylül SALI: Mevlid Kandili20 Nisan PERŞEMBE: Arefe 21 Nisan CUMA: Ramazan Bayramı 1.gün 22 Nisan CUMARTESİ: Ramazan Bayramı 2.gün 23 Nisan PAZAR: Ramazan Bayramı 3.gün27 Haziran SALI: Arefe 28 Haziran ÇARŞAMBA: Kurban Bayramı 1.gün 29 Haziran PERŞEMBE: Kurban Bayramı 2.gün 30 Haziran CUMA: Kurban Bayramı 3.gün 1 Temmuz CUMARTESİ: Kurban Bayramı 4.gün