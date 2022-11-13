2023 Kandil günleri belli oldu! Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandil tarihleri ve listesi yayınlandı

Müslümanlar camilerde ve evlerde dua edip namaz kılıp, çeşitli ibadetler yaparken Miraç, Berat, regaib ve Mevlid Kandillerinin tarihi merak edilmektedir. Hicri takvimin salt ay takvimi olması sebebiyle bu takvimindeki ayların mevsimlerle bir ilişkisi yokken her ay güneş takvimine göre pozisyonlar değişir. Bu nedenle her yıl dini günlerin denk geldiği tarihler değişkenlik gösteriyor. 2023 Kandil günleri ve Ramazan, Kurban Bayramının denk geldiği tarihler ve takvim haberimizde
2023 KANDİL GÜNLERİ26 Ocak PERŞEMBE : Regaib Kandili
17 Şubat CUMA: Mirac Kandili 6 Mart PAZARTESİ: Berat Kandili 26 Eylül SALI: Mevlid Kandili