KPSS başvuru 2023 tarihleri ve sınav günleri açıklandı. Milyonlarca aday sınav günü için heyecanla bekleyişe geçerken başvuru tarihlerini ise merak konusu oldu. KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 KPSS ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...
EĞİTİM
15 Mayıs 2023 - 14:01
2023 KPSS başvurular başladı mı? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 ÖSYM KPSS takvimi
Bu sene gerçekleşecek sınavlardan olan KPSS için geri sayım başlarken adaylar 2023 KPSS başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS başvuru tarihi ve sınav zamanına ilişkin merak edilenler haberimizde.
EĞİTİM
15 Mayıs 2023 - 14:01