EĞİTİM
15 Mayıs 2023 - 14:01

2023 KPSS başvurular başladı mı? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 ÖSYM KPSS takvimi

Bu sene gerçekleşecek sınavlardan olan KPSS için geri sayım başlarken adaylar 2023 KPSS başvuru tarihini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS başvuru tarihi ve sınav zamanına ilişkin merak edilenler haberimizde.

EĞİTİM
15 Mayıs 2023 - 14:01
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2023 KPSS başvurular başladı mı? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 ÖSYM KPSS takvimi


KPSS başvuru 2023 tarihleri ve sınav günleri açıklandı. Milyonlarca aday sınav günü için heyecanla bekleyişe geçerken başvuru tarihlerini ise merak konusu oldu. KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 KPSS ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

2023 KPSS BAŞVURU TARİHİ

KPSS başvuru süreci 16 Mayıs tarihinde başlarken 29 Mayıs 2023 tarihinde ise son bulacaktır. Online olarak gerçekleşecek başvurular için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tüm aşamalar tamamlanır.



2023 kpss başvuru tarihi

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU? 

Milyonlarca adayın giriş yapacağı KPSS için araştırmalar devam ederken ilk sırada başvuru ücreti yer alıyor. KPSS başvuru ücreti ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanmasıyla belirlenecektir.

2023 KPSS LİSAN SINAVI NE ZAMAN?

Genel Yetenek - Genel Kültür-Eğitim Bilimleri - 23 Temmuz 2023

Alan bilgisi 1. oturum 29 Temmuz

2. oturum 30 Temmuz

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 6 Ağustos

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde sistem üzerinden duyurulacaktır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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