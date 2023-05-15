2023 KPSS başvurular başladı mı? KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 ÖSYM KPSS takvimi







2023 KPSS BAŞVURU TARİHİ







KPSS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2023 KPSS LİSAN SINAVI NE ZAMAN?

KPSS başvuru 2023 tarihleri ve sınav günleri açıklandı. Milyonlarca aday sınav günü için heyecanla bekleyişe geçerken başvuru tarihlerini ise merak konusu oldu. KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2023 KPSS ne zaman? 2023 KPSS başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...KPSS başvuru süreci 16 Mayıs tarihinde başlarken 29 Mayıs 2023 tarihinde ise son bulacaktır. Online olarak gerçekleşecek başvurular için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak tüm aşamalar tamamlanır.Milyonlarca adayın giriş yapacağı KPSS için araştırmalar devam ederken ilk sırada başvuru ücreti yer alıyor. KPSS başvuru ücreti ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanmasıyla belirlenecektir.Genel Yetenek - Genel Kültür-Eğitim Bilimleri - 23 Temmuz 2023 Alan bilgisi 1. oturum 29 Temmuz 2. oturum 30 Temmuz KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 6 Ağustos KPSS sonuçları ise 25 Ağustos tarihinde sistem üzerinden duyurulacaktır.