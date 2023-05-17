GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16

2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2023 Kurban Bayramı takvimi

2023 Kurban Bayramı için zaman daralırken ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Mayıs ayı içerisinde 15 günlük süreci geride bırakırken gözler Kurban Bayramına çevrildi. 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı tatili ne kadar? İşte detaylar...

GÜNDEM
17 Mayıs 2023 - 12:16
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2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2023 Kurban Bayramı takvimi


İslam alemi için önemi büyük olan dini bayram Kurban Bayramı'nın bu sene ne zaman olduğu araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramını geride bırakırken gözler Kurban Bayramına çevrildi. En merak edilen soruların başında bayramın kaç gün tatil olduğu oldu. 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler, tatil ne kadar?

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

27 Haziran 2023 Salı Arefe



28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

2023 kurban bayramı

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olacağı konuşulurken konu hakkında resmi bilgi söz konusu değildir. 27 Haziran Salı günü ise vatandaşlar yarım gün çalışıp 9 günlük tatil beklentisi oluştu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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