YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:52

2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri

Yeni yıl heyecanı başlarken birçok kişi de resmi tatillerin ne zaman geldiğini araştırmaya başladı. Aylar öncesinden tatil planı yapacakların merakla beklediği resmi günler merak konusu olurken 2023 resmi tatiller ne zaman, dini bayramlar ne zaman? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2023 yılına ait resmi ve dini günler haberimizde

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 09:52
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2023 Kurban Bayramı ne zamana denk geliyor? 2023 resmi ve dini tatil günleri


2023 yılına az zaman kalmasıyla beraber özel günler ve resmi tatil takvimi merak uyandırdı. Yeni yılın yaklaşması üzerine resmi ve dini günler araştırması başladı. Hem çalışanlar hem de öğrencilerin merak ettiği resmi tatiller üzerine 2023 resmi günler takvimi açıklandı. İşte, 2023 resmi günler haberimizde yer almaktadır

2023 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

Bu sene bütün bayramları geride bırakırken gelecek sene için araştırmalar başladı. 2023 yılının Kurban Bayramı'nın arifesi 27 Haziran'a denk gelirken toplamda 4,5 gün sürecek olan Kurban Bayramı 27 Haziran tarihinde başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?



Her sene geriye gelen günlerde gözler gelecek yılın Ramazan Bayramına çevrildi. Ramazan ise 23 Mart'ta başlayarak 20 Nisan'da sona ermektedir. Gelecek sene Ramazan Bayramı'nın arifesi 20 Nisan'a denk gelirken bayram ise 21 Nisan'da başlayarak 23 Nisan'da sona ermektedir.

2023 resmi ve dini günler ne zaman?

2023 yılı resmi tatil takvimi

-Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

-Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

-Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

-Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

-Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

-Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

-Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

-Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

-Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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