2023 Memurların giyecek yardımı tutarı belli oldu







KAMU PERSONELİ GİYECEK YARDIMI







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında kamu personellerine yapılan giyecek yardımları yer alıyor. Peki giyecek yardımı ne kadar? Giyecek yardımı şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 senesi için yayımlanan giyecek yardımı detayları belli oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 211. maddesi kapsamında Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği 11. madde kapsamında kurum ve kuruluşlara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan standart ücretler ihale usulüyle belirlenmiştir. Memurlara yapılacak giyecek yardımı ile ilgili düzenlemelere göre farklı uygulamaların önlenmesi, birlik sağlanması ve tereddütlerin ortadan kalkması için açıklamalar yapıldı. İlk olarak yönetmeliğe bağlı giyim esasları kapsamında ayni olarak yapılacak giyecek yardımı ile ilgili fiyat listesi belirlendi. Kurum ve kuruluşlar verilecek giyim eşyaları için belirlenen fiyatları aşamayacak.İkinci olarak sağlık hizmetlerinde çalışan personeller için giyecek yardımı ayni olarak yapılacak ve diğer personel için verilecek giyim eşyalarının bedelleri maddi olarak karşılanacaktır. Maddi olarak yapılacak giyecek yardımı ile ilgili fiyat tutarları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Maddi olarak yapılacak giyecek yardımları için kullanma süresi dolmadıysa yeniden ödeme yapılmamasına karar verilmiştir. Örnek olarak şoför olarak çalışan personele verilecek giyim eşyaları takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı, eldiven olarak belirlendi. Bu durumda verilecek maddi yardım takım elbise için 483.84 TL, tulum için 93.08 TL, ayakkabı için 136.53 TL, yağmurluk için 104.96 TL, atkı için 18.60 TL, eldiven için 11.92 TL ve toplamda 848.93 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan kamu personeli için takım elbise ve ayakkabı için ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu durumda takım elbise için 483.34 TL, ayakkabı için 136.53 TL ve toplam 620.37 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Ayni olarak yapılan giyecek yardımı ile ilgili bütçeler 03.02.50.01 Giyecek Alınılan, 03.02.50.90 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları, nakit olarak yapılan giyecek yardımları için de 01.01.40.01 Sosyal Haklar kodları ile yapılacaktır. Maddi olarak yapılacak giyecek yardımları gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak kamu personellerine ödenecektir. Yönetmelik 9. maddesi kapsamında giyim eşyaları ile ilgili personellerin kadroları, sınıfları, sayısı, hizmet yerleri ile ilgili değişiklikler Bakanlık tarafından düzenlenecektir. Listelerde ayni ve nakdi yardımlar ayrı ayrı belirtilmektedir.