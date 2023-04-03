2023 model Şahin yollara çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı: Artık eski halinden eser yok!

Türkiye'nin en efsane otomobillerinden biri olan ve halen birçok kişinin favorisi olan Tofaş Şahin, 2023 yılı fiyatını duyanlar şok olacak. Detaylar haberimizde...
2023 MODEL ŞAHİN’İN FİYATI DUYANLARI ŞOKE EDİYOR
Türkiye'de milyonlarca kullanıcı olan otomobillerinden biri olan ve halen koleksiyoncu birçok vatandaşında listelerinde ilk sırlarda yer alan Tofaş Şahin, 2023 fiyatıyla görenleri şoke etti. Kuş serisinin en çok satan modellerinden biri olan Tofaş Şahin, 2023 yılının da popüler araçlarından biri. Otomotiv sektörünün simgelerinden biri olan bu araç, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde de çeşitli tasarımlarda üretildi.