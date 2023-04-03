2023 model Şahin yollara çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı: Artık eski halinden eser yok!







2023 MODEL ŞAHİN’İN FİYATI DUYANLARI ŞOKE EDİYOR







ETİYOPYA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Türkiye'nin en efsane otomobillerinden biri olan ve halen birçok kişinin favorisi olan Tofaş Şahin, 2023 yılı fiyatını duyanlar şok olacak. Detaylar haberimizde...Türkiye'de milyonlarca kullanıcı olan otomobillerinden biri olan ve halen koleksiyoncu birçok vatandaşında listelerinde ilk sırlarda yer alan Tofaş Şahin, 2023 fiyatıyla görenleri şoke etti. Kuş serisinin en çok satan modellerinden biri olan Tofaş Şahin, 2023 yılının da popüler araçlarından biri. Otomotiv sektörünün simgelerinden biri olan bu araç, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Etiyopya gibi ülkelerde de çeşitli tasarımlarda üretildi.Bu modeller, ağırlıklı olarak Türkiye'de halen piyasada ve yakın zamanda Etiyopya'da tam ölçekli üretime başlandı. Oto yedek parça stoklama sorunları nedeniyle uzun raflı Tofaş Şahin üretimine yeniden başlayan Etiyopya, kısa sürede araç üretimine hız verdi. Etiyopya'da yapılan TOFAŞ Şahin modeli, 2002 yılında ülkemizde yapılan model ile birebir aynıdır. Yani motordan kaputa kadar pek çok özellikle yakından ilgilenen otomobil üreticisi, yeni bir versiyon üretmeye karar verdi.