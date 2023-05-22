KAMU PERSONELİ
22 Mayıs 2023 - 01:00

2023 personel alımı başlıyor! Adalet Bakanlığı memur olmak isteyenlere fırsat sunuyor! Şartsız, koşulsuz, sınavsız başvuru için son gün

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmektedir. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

KAMU PERSONELİ
22 Mayıs 2023 - 01:00
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2023 personel alımı başlıyor! Adalet Bakanlığı memur olmak isteyenlere fırsat sunuyor! Şartsız, koşulsuz, sınavsız başvuru için son gün


Adalet Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği personel alımı için başvuruların sona ermesiyle birlikte, başvuru sahipleri sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmektedir. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından henüz sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir bilgi verilmemiştir. Adaylar, sonuçların ilan edileceği resmi Adalet Bakanlığı websitesi olan https://www.adalet.gov.tr/ adresini takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI

3

Geçen yılki alım sürecinde başvuru şartları arasında aşağıdaki kriterler bulunmaktaydı:



Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişiği olmamak veya askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelenmiş/yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Sonuçların açıklanması ve diğer detaylar için adayların Adalet Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmeleri önemlidir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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