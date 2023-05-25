KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 12:21

2023 PTT personel alım ilanı yayımlandı! 18-36 yaş aralığındaki herkes başvuru yapabilecek! Elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz

İş arayan insanlar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Peki PTT personel alımları ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
25 Mayıs 2023 - 12:21
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2023 PTT personel alım ilanı yayımlandı! 18-36 yaş aralığındaki herkes başvuru yapabilecek! Elinizi çabuk tutun bu fırsat kaçmaz


Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki PTT personel alım şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMLARI

PTT tarafından yayımlanan ilanlara göre büyük bir personel alımı yapılacak. PTT personel alımlarına başvuru yapmak için 18-36 yaş aralığında olmak, cinsel suçlar dolayısıyla ceza almamak, görevi yapmaya engel fiziki ve ruhsal bir hastalığı bulunmamak şartları aranıyor. 



PTT Personel Alımları

Adayların başvuru yapmak için geçerli bir kimlik numarası olması gerekiyor. PTT başvuru tarihleri henüz net olarak açıklanmasa da ilanların İŞKUR aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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