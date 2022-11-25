2023 seçim tarihi kesinleşti mi? AKP Sözcüsü Çelik'in ÖSYM sınav takvimi açıklaması sonrası dikkat çeken detay!













MHP LİDERİ BAHÇELİ DAHA ÖNCE TARİH VERMİŞTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 24 Kasım tarihli açıklamasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ÖSYM'nin Üniversite Sınavlarının (2023-YKS) 18 Haziran'da yapılacağı yönündeki duyurusu sonrası AK parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. AK Parti Sözcüsü çelik açıklamasında YKS tarihinin prensip olarak seçim takvimi ile sınav takviminin üst üste gelmeyeceğini söyledi. Çelik'in bu açıklamalarının hemen ardından ÖSYM sınav takvimi ile ilgili duyrusunu geri çekti.Dün tarihli ÖSYM açıklamasında 2023-YKS oturumlarının 17-18 Haziran günlerinde yapılacağına ilişkin duyurunun ardından aslında bu tarihlerin daha öncesinde işaret edilen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022 tarihli açıklamasında seçim tarihini 18 Haziran olarak göstermişti. Bahçeli, açıklamasında "Yasalar çerçevesinde 18 Haziran'da seçim yapılacak" ifadesini kullanmıştı. ÖSYM tarafından açıklanan final sınav takvimi ile aynı tarihe Türkiye’deki en geniş katılımına sahip olan üniversite sınavını konulması kulisleri hareketlendirdi. Ankara'da seçilerin öne alınacağı iddiaları dolaşırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" diye bir açıklama yaptı. Öğrencilerin hiçbir sınavının seçim takvi ile denk gelmeyeceğini belirten Çelik, bununla ilgili ÖSYM'nin bir çalışma yaptığını ve sonuçların da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ÖSYM sınav duyurusunu geri çekerken yeni sınav takvimi ile ilgili herhangi bir resmi bir açıklama yapılmadı.