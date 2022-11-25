GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 16:59

2023 seçim tarihi kesinleşti mi? AKP Sözcüsü Çelik'in ÖSYM sınav takvimi açıklaması sonrası dikkat çeken detay!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e göre, YKS tarihleri ​​temelde seçim ve sınav takvimleriyle örtüşmüyor olarak görüldü. Bu açıklamalar sonrası ÖSYM, sınav takvimi duyurusunu geri çekti.

GÜNDEM
25 Kasım 2022 - 16:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
2023 seçim tarihi kesinleşti mi? AKP Sözcüsü Çelik'in ÖSYM sınav takvimi açıklaması sonrası dikkat çeken detay!


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 24 Kasım tarihli açıklamasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ÖSYM'nin Üniversite Sınavlarının (2023-YKS) 18 Haziran'da yapılacağı yönündeki duyurusu sonrası AK parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü çelik açıklamasında YKS tarihinin prensip olarak seçim takvimi ile sınav takviminin üst üste gelmeyeceğini söyledi. Çelik'in bu açıklamalarının hemen ardından ÖSYM sınav takvimi ile ilgili duyrusunu geri çekti.



Dün tarihli ÖSYM açıklamasında 2023-YKS oturumlarının 17-18 Haziran günlerinde yapılacağına ilişkin duyurunun ardından aslında bu tarihlerin daha öncesinde işaret edilen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

AKP Sözcüsü Çelik

MHP LİDERİ BAHÇELİ DAHA ÖNCE TARİH VERMİŞTİ

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Ekim 2022 tarihli açıklamasında seçim tarihini 18 Haziran olarak göstermişti. Bahçeli, açıklamasında "Yasalar çerçevesinde 18 Haziran'da seçim yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

ÖSYM tarafından açıklanan final sınav takvimi ile aynı tarihe Türkiye’deki en geniş katılımına sahip olan üniversite sınavını konulması kulisleri hareketlendirdi. Ankara'da seçilerin öne alınacağı iddiaları dolaşırken AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" diye bir açıklama yaptı. Öğrencilerin hiçbir sınavının seçim takvi ile denk gelmeyeceğini belirten Çelik, bununla ilgili ÖSYM'nin bir çalışma yaptığını ve sonuçların da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ÖSYM sınav duyurusunu geri çekerken yeni sınav takvimi ile ilgili herhangi bir resmi bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı çıkmayın! Sel, fırtına, su bakını için alarm verildi! 25 Kasım 2022 hava durumu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı çıkmayın! Sel, fırtına, su bakını için alarm verildi! 25 Kasım 2022 hava durumu
PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!
PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!
Fatih Terim'in ciğerine ateş düştü: Annesi Nuriye hanım hayatını kaybetti!
Fatih Terim'in ciğerine ateş düştü: Annesi Nuriye hanım hayatını kaybetti!
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
Son Haberler
Malzemesi az kendi kocaman kurabiye! Bir tepsiyle ordu doyuran bu tarif!
Malzemesi az kendi kocaman kurabiye! Bir tepsiyle ordu doyuran bu tarif!...
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı çıkmayın! Sel, fırtına, su bakını için alarm verildi! 25 Kasım 2022 hava durumu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Önlem almadan sakın dışarı...
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı...
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı ünlü oyuncuya tepkiler git gide artıyor
Dünya Kupası açılış törenine bu görüntüler damga vurdu! Amerikalı...
PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!
PKK/YPG yine harekete geçti! Suriye'nin kuzeyinden Kilis'e 3 roket atıldı!
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı davasında ifade verecek!
Trump, ABD'li yazar E. Jean Carroll’ın tecavüz iddiası bağlantılı...
KYK borç yapılandırmaları bugün başladı! 1 milyon 392 bin 629 gencin KYK borcu silindi! Hemen e-Devlet'e bakın!
KYK borç yapılandırmaları bugün başladı! 1 milyon 392 bin 629 gencin...
Fatih Terim'in ciğerine ateş düştü: Annesi Nuriye hanım hayatını kaybetti!
Fatih Terim'in ciğerine ateş düştü: Annesi Nuriye hanım hayatını...
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259...
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula...
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır tarifi
Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır...
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
Evlilik hazırlığı yapan gençlere destek! O banka 500 TL destek indirimi yapıyor: İşte ayrıntılar
Evlilik hazırlığı yapan gençlere destek! O banka 500 TL destek indirimi...
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar...