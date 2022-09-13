GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 16:58

2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleşti! tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel detayları paylaştı

Seçimlere kısa bir süre kala kimlerin aday olacağı konusuda tartışılmaya devam ediyor. CHP Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı için konuşurken son durumun ne olduğu ise merak ediliyor. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına bağlanan tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel son durumu aktardı. İşte aday olan o isim…

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 16:58
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2023 seçimleri adaylık tartışmalarına yanıt geldi! Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı netleşti! tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel detayları paylaştı


2023 seçimi için geri sayım başlarken adaylar hakkında tartışmalarda alevlenmeye başladı. CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiği uygulanırken tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel konu hakkındaki son bilgileri aktardı. Gürel, Kılıçdaroğlu aday olma istemesinin üzerine aday olarak g gösterilmesi durumunda partinin kapısına kilit vurulması gerektiğini ifade etti. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

Son gelişmeleri aktardı

Adaylık konusundaki tartışmaları Millet İttifakı'nın adayını belirlemiş olmasını neden olduğunu söyleyen Gürel, Gürsel Tekin ve barış yerde kaşın açıklamalarının İyi Parti cephesinde karşılık bulduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu en yakın 23 kurmayı ile görüşme yaptığını söyleyen Gürel, Kılıçdaroğlu'nun açık bir şekilde aday olmak istediğini ifade etmesinin üzerine aday olarak gösterilmemesi durumunda partinin kapısına kilit vurulması gerektiği ifadelerin kullanıldığını aktardı.



Kılıçdaroğlu aday mı olacak

CHP'de önemli bir isim ne konuştuğunu aktaran Gürel, ‘Sayın Tekin’in açıklamalarını ve Türkiye Kürdistan’ı ifadelerini kullanan parti meclisi üyesi nasıl değerlendiriyorsunuz?’ dedim ‘Kemal Bey’de bunlardan rahatsız, ittifakta problem olabilecek cümleler konusunda rahatsız’ dedi.” ifadelerini aktardı. Genel başkanın aday olması durumunda CHP'nin %30 üzerinde oy alacağını ifade eden Gürel, aday gösterilmemesi durumunda o yüzdesinin %20’lerde kalacağını ifade etti. Bu durumun mecliste çoğunluk sağlamayacağını söyleyen Gürel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş aday olacak mı?

2023 seçimleri için Mansur Yavaş'ın adaylığı da tartışılırken Gürel bu konu hakkında araştırma yaptığını ifade etti. Aday gösterilmemesi durumunda imza toplayıp aday olabileceği söylenen Mansur Yavaş için iddiaları araştırdığını söyleyen Gürel, Mansur Yavaş'ın aday gösterilip gösterilmemesi konusunu belli olmayacağını dile getirdi. Gürel, bu durumun Akşener ve Kılıçdaroğlu aleyhine bir tutum sergileme yiyeceğini ifade etti.

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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